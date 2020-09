Online tanul több osztály koronavírusos iskolatársuk miatt

Több somogyi diák is megfertőződött koronavírussal. A Siófoki Tankerületi Központ megkeresésünkre megerősítette, hogy a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumba járó egyik balatonboglári tanulójuk megbetegedett, emiatt az osztályt hazaküldték és online folytatódik az oktatásuk.

A balatonboglári általános iskolában szintén egy koronavírusos diák miatt rendeltek el egy osztályban online oktatást. Úgy tudjuk, hogy a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskolában is találtak egy fertőzött diákot, de ő nem ment be az oktatási intézménybe és otthon gyógyul. Információink szerint a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban is van koronavírusos diák.

Megkeresésünkre a Siófoki és a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetése azt közölte, hogy nálunk nincs megbetegedett diák. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: a kaposvári általános iskolákban nincs koronavírussal fertőzött diák és pedagógus sem. Amelyik tanulónál köhögés vagy láz jelentkezett, azonnal hazaküldték. Jelenleg két diákjuk van otthon, egyikük önkéntes karanténban, a másik pedig megfigyelés alatt.

Fotónk illusztráció!