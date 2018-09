Online veszünk vonatjegyet, félmilliárdot spóroltunk

Több mint 580 millió forintot hagyott az utasok zsebében országosan a MÁV-Start az önkiszolgáló csatornákon keresztül megvásárolt jegyekre adott öt, tíz, húsz százalékos kedvezmények révén.

Népszerű az új lehetőség megyénkben is, az országos átlagnál nagyobb mértékben nőtt a vásárolt jegyek száma. – Az online csatornákon – internet, illetve ebben az évben már a vonatinfón is – vásárolt jegyek száma tavaly 218 ezer volt, míg 2018-ban már 412 ezret váltottak – közölte lapunkkal a MÁV kommunikációs igazgatósága. – Ez 89 százalékos emelkedést jelent. Az e-vonatjegyekből 2017-ben 182 ezret váltottak, idén 385 ezret, ami 112 százalékos növekedést jelent. Az e-vonatjegy részedése – az online vásárláson belül – 2017-ben 83 százalék volt, 2018-ban 94 százalék.

Az utasok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend országosan is az online vásárlás, s ezen belül az e-vonatjegy. A vasúttársaság arról is beszámolt: idén közel hatmillió jegyet vásároltak online – ideértve a Vonatinfó mobilapplikációs jegyvásárlási lehetőséget is –, ebből 4,5 millió volt az e-vonatjegy. Az elektronikus vásárlás esetében 67, az e-vonatjegyeknél 101 százalékos a növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Az internetes jegyvásárlási rendszerben tízből kilenc esetben az e-vonatjegyet választják az utasok, akik felfedezték és megszerették a kényelmes és gyors mobilapplikációs jegyvásárlást is. Megtudtuk: a jegyautomatáknál megváltott jegyek ára öt, míg az otthon nyomtatott vagy mobileszközön bemutatott e-vonatjegyek ára tíz százalékkal csökkent a téli menetrendváltástól. Az alacsonyabb kihasználtságú, legalább száz kilométer távolságra, csúcsidőn kívül közlekedő járatokra szóló e-vonatjegyek 20 százalékkal kerülnek kevesebbe.