Óriási lehetőség kapujában a versenyző, már csak a pénz hiányzik

Háromszázezer forintra lenne szüksége Kiss Péter rallyversenyzőnek ahhoz, hogy részt vehessen a Santa Domenica-i rally show-n. S ezért fordult segítséget kérve szerkesztőségünkhöz.

Óriási lehetőséget kapott Kiss Péter rallyversenyző, aki egy feltuningolt Trabanttal versenyez a hazai amatőr bajnokságban és két fordulóval a vége előtt 16 ponttal vezet, így jó eséllyel pályázik az aranyéremre. A balatonföldvári pilóta részt vehetne a Horvátországban rendezendő Santa Domenica-i rally show-n. Ám ehhez pénzre lenne szüksége…

– Körülbelül kétszázezer forintból jönne ki a három napon át (november 23-tól 25-ig) tartó megméretés a csapatnak, ám ezt most nem tudjuk előteremteni – mondta a Sonline.hu-nak Kiss Péter. – Minden segítséget szívesen veszünk, hiszen sok kicsi felajánlásból is összeállhat a versenyhez szükséges összeg.

Kiss Péter bízik a nyilvánosság és az összefogás erejében ezért fordult szerkesztőségünkhöz. Azt kérte, aki tud, segítsen nekik, hogy részt vehessenek a rally show-n, s ezzel is képviseljék Somogyot és egyben Magyarországot is a megméretésen.

A név ne tévesszen meg senkit, a rally show is verseny, mely ugyan nem bajnokság, de ugyanúgy vannak kategóriák, futamok és díjazás is. Ráadásul népes nézősereg követi nyomon a helyszínen a viadalt és a média is kiemelten kezeli az eseményt.

Megmászta a ranglétrát

– Tizenéves koromban vettem egy régi Trabantot, mellyel elkezdtünk kisebb ügyességi versenyekre járni – beszélt a kezdetekről Kiss Péter. – Ahogy fejlődtünk, úgy jöttek a nagyobb erőpróbák, mint a szlalom-, majd az óriásszlalom-versenyek, a különböző kisebb, majd a nagyobb sprintfutamok. Az amatőr szintről azonban nem tudtunk feljebb lépni, mert ahhoz sok pénz kellett volna.

Tavaly és tavaly előtt is jól szerepeltek a pontvadászatban, ám az idén jött úgy össze minden, hogy esélyük van az aranyéremre. Már csak két forduló van hátra és tizenhat egységgel vezetik a bajnokságot.