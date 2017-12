Óriási pontyok és süllők – horgászkalandok a Desedán

Szentgróti János az idén is zsinórban fogta a halakat, s a sikerszéria megkoronázásaként elnyerte a desedai Mikulás Kupát.

Korábban 35,5 kilogrammos harcsát és 20 kiló feletti pontyot is akasztott, s egymás után emelte ki a szebbnél szebb fogasokat. Nem csak fogja, fogyasztja is a halat: a karácsonyi családi menü rántott ponty volt, s aligha jelent különösebb meglepetést, hogy a kaposvári férfi ezt is a Desedán szákolta.

– Horgászás közben olyan élmények érnek, amit egy számítógép vagy okostelefon szerintem soha nem tud nyújtani, épp ezért jó szívvel ajánlom a fiataloknak, hogy próbálkozzanak a pecázással – mondta a 43 éves Szentgróti János. – A tópart látványa, a víz illata, s a gyönyörű halak fantasztikus élményt nyújtanak. Ezekért a pillanatokért érdemes felkelni hajnalban, s órákon át a csónakban ülni. Tizenöt éves koromtól horgászok, az első nagyobb halam egy háromkilós ponty volt.

Amit aztán további szép példányok követtek: a Desedán 18 évesen 20 kilós pontyot akasztott, s ha mérleget von,az idén sem lehet ok a panaszra. Egy szem kukoricával egy 11 kilós potyka akadt a horgára, s az 5,70-es fogasnak is számos spori örült volna. Apropó, fogas: két éve 19 darab (!) hetven centi feletti példányt fogott a Desedán, az idén ötöt, melyet természetesen visszaengedett a tóba.

Bojlizás és pergetés: Szentgróti Jánosnak ez a két kedvenc műfaja. S elismerte: akárcsak jó néhány más hobbi, a horgászat meglehetősen költségigényes sport. – Nyilván vég nélkül lehetne vásárolni a botokat, orsókat, zsinórokat és a fontos kiegészítőket, de mindennek határt kell szabni – hangsúlyozta. – Korántsem biztos, hogy az extra drága felszerelések használatával minden esetben biztos a kimagasló fogás.

Szentgróti János az IPCC országos pergető versenyen minél előkelőbb eredményre vágyik, nem titkolt célja, hogy az első tíz közé jutás. Arra a felvetésre, miként viszonyul az időigényes hobbihoz a család, mosolyogva azt mondta: nagyon hálás feleségének, aki jól viseli szenvedélyét. A vállalkozóként dolgozó férfi szerint lényeges, hogy egyensúly legyen a család, a munka és a hobbi hármasban.

– Ez utóbbihoz hozzátartoznak a közös élmények, így például a főzés is – folytatta. – Nemcsak fogni, fogyasztani is szeretem a halat, egyik kedvencem a rántott harcsa és szerintem hallatlanul finom a sült keszeg, amihez természetesen nyáron kovászos uborka dukál.