Óriáskerékről csodálhatjuk a balatoni tájat

Mint ahogyan megírtuk, szombaton újdonságként indul Balatonlellén egy 30 méteres óriáskerék, mely szelfipont is lesz. De nem Lelle az egyetlen, ahol keréken libeghetünk a táj fölébe.

Fonyódon már egy évvel ezelőtt is pörgött óriáskerék a Vigadó téren, ez idén sem lesz másként. A munkások itt is elkezdték a szerkezet összeállítását, s a tervek szerint szombattól a Fonyód Eye is várja a vendégeket. A 21 méter magas, 72 vendég befogadására alkalmas óriáskerékről egész nyáron megcsodálhatjuk a panorámát.

Tériszonyosoknak sehol sem ajánlják a plusz kereket

Siófokon már évek óta hagyomány, hogy az 50 méter magas óriáskerékről szinte az egész tavat beláthatjuk. Ezúttal is a siófoki Nagystrandon élvezhetik a magasságot, ahonnan ráláthatnak a Tihanyi Apátságra, a Badacsonyra, a Somogyi-dombsága. Hagyományosan a Zamárdiban megrendezett Strand Fesztiválon is óriáskerekezhetnek a magaslati levegőbe vágyó vendégek, ez idén sem lesz másként.