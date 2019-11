Örök élet kezdődik a halállal, amely belépő az atyai házba

Vajda Gábor atya Lengyeltótiból visszakerült szülővárosába, s egy ideje a Jézus Szíve Plébánia híveit pasztorálja. Ugyan a holtak „városa” mellett áll temploma, csöppet sem zavarja a temetőközelség, hiszen a halállal kezdődik az örök élet.

– Úgy érzékelem, hogy az elmúlt évtized leginkább a megerősödés időszaka volt. Bizonytalanságot, keserűséget soha nem érzett?

– Júniusban szinte teljes csendben ünnepelhettem pappá szentelésem 10. évfordulóját. Hálás szívvel hívtam fel az esti órákban nyugalmazott főpásztorunkat, Balás Béla püspök urat, hogy megköszönjem: kézfeltétele és imádsága révén „áldozárrá” szentelt. Fontos nekem ez a régies kifejezés. A hivatásról alkotott képem lényeges elemeit sűríti magába. A katolikus pap olyan ember, akinek létezése – minden, sokszor oly kézzelfogható emberi gyarlóság ellenére is – életáldozat és odaadottság. Miközben megújítja Krisztus áldozatát a szentmisében, s jelenvalóvá teszi az egyszer s mindenkorra a Kálvária hegyén végbement áldozatot, a pap maga is áldozattá válik. Földi pályánk a ránk bízott emberek halhatatlan lelkének megmentéséért hozott, az esetek túlnyomó többségében feltűnésmentes áldozatok sokasága. A szentségek kiszolgáltatása, melyek révén a Mindenható lép kapcsolatba a személlyel, folyamatos készületet, s állandó Istenre figyelést igényel. A zsoltáros figyelmeztetése – „Igaz áldozatot hozzatok és bízzatok az Úrban!” – valódi életprogram. Ez az Úrba vetett bizalom segít át azokon a helyzeteken, amelyeket a sátán arra igyekszik használni, hogy a bizonytalanság örvényébe, a megkeseredettség vermébe rántsa az embert. Ilyen szituációktól pedig – Gárdonyi örökbecsű kifejezésével élve – az „Isten rabja” sem mentes.

– Ahogy hallgatom prédikációit, figyelem mimikáját, Péteri atyát látom…

– Igen, Péteri atya segített megerősíteni bennem a papi hivatás utáni vágyat. Sokat tett azért, hogy az örök városban, Rómában folytathattam tanulmányokat és készülhettem 6 éven keresztül. A szent helyek sokasága számos lehetőséget nyújtott a lélek felvértezésére, a kollégiumi és egyetemi könyvtárak pedig a szellem csiszolására. Személye újra és újra felragyogtatta előttem a Szentírás szavaiban rejlő nagyszerű küldetést: „A pap ajkának kell ugyanis a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe.” – ahogy Malakiás fogalmaz. Felnyitotta a szememet a szép és a szent iránti érzékre, a könyvek szeretetére, az igényes munka fontosságára és a pontosságra. Rajta kívül személyiségem, hivatásom csiszolásában ugyan sokan közreműködtek, de ez nem egy lezárt folyamat, egészen a próbatétel állapotának végéig, vagyis a halál kapujának átlépéséig tart. A helyszínek közben persze változnak. Lengyeltóti, Nagykanizsa jelentették a káplánéveket. Majd immár plébánosként következett újra Lengyeltóti…

– Aztán Kaposvár, a Jézus Szíve Plébánia. Örült a diszpozíciónak?

– Hiszem, hogy ahová a megyés püspök küld, ott az Isten kegyelmet is ad a változatos feladatok elvégzéséhez. A lengyeltóti plébániaépület felújításának folyamatából helyeztek át, s most az egyházközségi képviselő-testület tagjainak időt, energiát nem kímélő munkája révén, az állam és a kaposvári közgyűlés nagylelkű adományából a 100. születésnapjához közelítő Hősök templomának fűtéskorszerűsítése, világításának és hangtechnikájának javítása zajlik.

– Agg József főesperes, aki hosszú évtizedekig e templom plébánosa volt, egyik beszélgetésünkkor azt mondta: meggyőződése, hogy hit nélkül a halál feldolgozhatatlan, ám ehhez kell a család, az iskola, de az egyház segítsége is, mivel sok helyütt még ma is tabutéma…

– Az elmúlás földi létezésünk kettős arcú valósága. Az egyik felfogás szerint a halál zörgő csontváz, kezében kaszával, s amerre csak jár, gyászolók keserves zokogása kíséri. Hit nélkül az ember megáll itt, de a hit ereje segít továbblépni. Tóth Tihamér egykori veszprémi püspök elmélkedéséből egyebek mellett kiviláglik: A halált angyal képében is ábrázolják. Ennek az angyalnak a vigasztaló hangját Szent János örökítette meg a Jelenések könyvében: „Írjad: Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.” A halál angyala vigasztaló, bátorító üzenettel lép oda az emberhez. Megjelenése azt jelenti: véget ért a lélek számára a földi lét minden szenvedése és igazságtalansága. Sirák fia könyvében olvassuk: „Ó halál! De kedves végzésed a nyomorgó embernek, az ereje fogytán levőnek, annak, aki elaggott, s kinek már csak teher az élet.” Szent Ambrus püspök pedig így vélekedik: „Ez az élet annyi bajjal van tele, hogy a halál ehhez képest inkább orvosságnak látszik, mint büntetésnek.” Amikor a halál leveszi vállunkról a keresztet – az élet terhét és szenvedését –, odatűzi azt sírhalmunk tetejére. Ez a kereszt hirdeti: a halállal kezdődik az örök élet, a halál kapu, mely lehetőséget ad a mennyei Atya házába való belépésre is, ahova az Üdvözítő már előrement, hogy helyet készítsen számunkra.

A nagylelkűség parancsa

San Quirico d’Orcia-ban, egy olasz kisvárosban kisegítő lelkipásztori szolgálatot végzett Gábor atya, amikor a templomba betért egy Rómába tartó gyalogos zarándok, és pénzt kért a továbbhaladáshoz, segítséget a helyi gyógyszertár felleléséhez. Átadta a római diák pénztárcájához képest nem kevés összeget, miután eligazította a patikához, a templomban megszólította egy olasz férfi, majd váratlanul akkora összeget nyomott a kezébe, mint amit ő adott a zarándoknak. Az Úristen belevéste szívébe a nagylelkűség parancsát, és az evangéliumi mondatot: „Amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Mt 7,2b)