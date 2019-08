Örökségét megőrizve  kincsesbányává vált mára Somogyország

A somogyi falvak aktívan kiveszik részüket a somogyi hagyományok őrzéséből és a fejlesztésekből. A nyár folyamán nívós rendezvények sokasága, a pályázatok kihasználása jellemezte Somogyot – mondta a Somogyi Hírlapnak Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

– A megyei önkormányzat által támogatott Területi- és településfejlesztési Operatív Programból és a SomFALU-2019 pályázatból megvalósult rendezvényeken is részt vehettem, s büszkén adtam át több településen az Örökségünk-Somogyország kincse kitüntető címet – mondta Biró Norbert. – Alsóbogáton a Kiskastély, Buzsákon pedig a Népi Együttes kapta meg az elismerést, szeptember elején pedig a somogyszobi Vilma-ház rendezvényén lesz egy apró ünnepség.

Felemelő érzés volt valamennyin részt venni, ahogy az is igazán látványos volt, ahogy a TOP beruházások készülnek megyénkben. Hirtelen megszámolni sem tudom, hány átadásra hívtak, de az egyértelmű, időarányosan jól állnak településeink. Sokan mondják, unalmas egy-egy átadó ünnepség, de ők nem gondolnak bele abba, mit is jelentenek ezek a fejlesztések a falvak, városok számára.

Például olyan beruházásokat, amikre már több tíz éve várnak, melyek nem szépészeti beavatkozásokról szólnak, hanem valós problémákat oldanak meg. S, hogy ezeken az átadásokon meglepetések is érik az embert, mi sem bizonyítja jobban, mint az a „Szabásért” elismerés, amit ezúton is köszönök a településnek – mondta Biró Norbert, majd az elmúlt hét eseményeiről is ejtett néhány szót.

Államalapításunk és az új kenyér ünnepe után pár nappal nem mehetünk el szó nélkül amellett a nemes felajánlás mellett sem, ami évek óta jellemzi megyénkben a Magyarok Kenyere Programot. A megye egyetlen működőképes, korabeli technikával működő malmában Barcson ingyen őrölték meg a somogyiak által megtermelt és felajánlott búzát, melyet aztán

somogyi pékek sütöttek igazi somogyi kenyérré.

Csak összefogással juthatunk előre

– Ahogy az új kenyér megszületéséhez is együttműködésre, különböző emberek összedolgozásra van szükség, úgy csak együttműködéssel, összefogással teremthetünk Somogyban is olyan feltételeket, amelyek kellenek a megélhetéshez, a helyben maradáshoz – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. – A kenyér a somogyi ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Különösen igaz ez azokra a rászoruló gyerekekre, akik ebből a kenyérből részesülnek.

Nem csak jobbá, szebbé teszi életüket, de egyben ráirányítja a figyelmet életkörülményeikre, azokra a csoportokra, intézményekre, ahol élnek. Köszönet jár hát mindenkinek, aki mindennapi kenyerünkről gondoskodik!

Azt is hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke, hogy számára a Magyarok Kenyere Program és az ebben való somogyi részvétel mindig a megyéért, a somogyi emberekért való tenni akarást, egy nemes célért történő összefogást jelképezi.

Munkahely és munkaerő egyaránt kell a megyébe

Barcson kezdődött meg az a tízrészes workshopsorozat, melyet a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal e hónap végére és szeptember elejére tervezett a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében. Elhangzott: amíg 2010 elején 15,8 százalékos volt a munkanélküliség Somogyban, addig ma ez a szám 4,2 százalék. Látványos mértékű a javulás, szinte minden család érzékelheti a pozitív előrelépést. A foglalkoztatottak számának növekedése biztonságot ad az itt élő családoknak, ugyanakkor a munkaerőhiány egyre több szakterületen okoz gondot. Somogyra a kettősség jellemző; még ma is sokan keresnek munkát, ugyanakkor több munkaadó azt panaszolja, hogy nem talál szakképzett munkaerőt.

Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: a megyei önkormányzat és a kormányhivatal kiemelt helyen kezeli a megye foglalkoztatási helyzetét, mind a munkavállalók, mind a munkaadók szempontjából. Céljuk, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a két csoport között, hogy megismerjék egymást és azokat a lehetőségeket, melyeket a paktum kínál számukra. A mostani megbeszélések célja a kis- és középvállalkozásokat tájékoztatni a foglalkoztatási lehetőségekről, kapcsolatot építeni, közvetlenebb kommunikációt indítani velük. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy minden helyi paktum területén megvalósuljon egy találkozó, valamint azokon a területeken is, ahol a megyei paktum az illetékes.

Októberben számítanak a somogyiak szavazatára

Somogy Október 13-án választjuk meg a települési önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és a megyei közgyűlés tagjait. A Somogy Megyei Területi Választási Iroda azt közölte lapunkkal: a választási kampány augusztus 24-én, szombaton indult, jelölteket ajánlani, ajánlóíveket leadni szeptember 9-én 16 óráig lehet, listát ajánlani pedig szeptember 10-én 16 óráig.

A választópolgárok vagy a lakcímük szerinti szavazókörben szavaznak, vagy ha június 26-áig tartózkodási helyet létesítettek, amely a szavazás napján is érvényes még, akkor a tartózkodási helyük szerint erre kijelölt szavazókörben átjelentkezési kérelem előzetes benyújtásával voksolhatnak. Amennyiben átjelentkezik a választópolgár, akkor csak az

átjelentkezés helye szerinti település jelöltjeire szavazhat.

Rendezési terv két fórummal

Somogy Elkészült Somogy Megye Területrendezési Tervének javaslattevő fázisa, amelyet a Somogy Megyei Önkormányzat széles körben véleményezésre bocsát. A terv vizsgálati anyaga /előkészítő fázis/ és javaslattevő fázisa elolvasható a www.som-onkorm.hu honlap Programok, tervek menüpontja alatt.

A tervvel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a fabian.eva@som-onkorm.hu e-mail-címre várják szeptember 15-ig. A javaslattevő fázis véleményezési eljárásában a tervről – a tervezők részvételével – a Somogy Megyei Önkormányzat fórumot tart augusztus 28-án (szerdán) a nagyatádi Polgármesteri Hivatalban és szeptember 3-án (kedden) a kaposvári Megyeháza Nagytermében.

A nagyatádi és a kaposvári fórum egyaránt 10 órakor kezdődik.

Tudják már, hogy mi kell a felzárkóztatáshoz

Somogy A Somogy Megyei Önkormányzat felzárkózási programot indított, mely során négy rendezvényt terveztünk erre az évre a járási problémák feltérképezése mellett – tájékoztatta a Somogyi Hírlapot Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke.

Hangsúlyozta: augusztus 5–15 között végiglátogatták a Marcali járás valamennyi polgármesterét és körjegyzőségi interjúk készültek. – Szeptember 17-én Marcaliban tart ülést a munkacsoport, s ekkor fogjuk megbeszélni a leszűrt tapasztalatokat. Amit elöljáróban mondani tudok: a közlekedés a települések 80 százalékán problémát jelent, nemcsak az úthálózat minősége, hanem elsősorban a közösségi közlekedés. Az idősgondozás területén, ahol működik idősek elhelyezését biztosító

hely, ott is hosszú a várólista.

Pozitív viszont, hogy a körjegyzőségek települései egymást maximálisan segítve, a problémákat közösen kezelve dolgoznak, sokszor közös turisztikai, fejlesztési elképzeléseket megfogalmazva. A járás munkaanyaga már készül, melyet a települések meg fognak kapni előzetes véleményezésre, a munkacsoportülésen pedig Marcaliban fogjuk megvitatni széles körben az elkészült tanulmányt – közölte Huszti Gábor, majd a lezajlott rendezvényről és a közeljövő terveiről ejtett néhány szót.

Július 6-án Gálosfán tartottunk felzárkózási rendezvényt, ahol többek között a gyerekprogramoknak és az egészségügyi szűrésnek is nagy sikere volt. Szeptember 21-én 10 és 12 óra között Ráksiban, a helyi termelői vásár és kézműves programhoz csatlakozunk a délelőtt két órájában.

Elszármazottak és családi nap

Szeptember 21-én 15 órától Berzencén, az általános iskola parkjában tartják a civil napot, ahol szintén gyerekprogramokkal készülnek majd és a rendőrség is kitelepül, közbiztonsági tájékoztató fórumot tartanak.

Szeptember 28-án Kelevízen elszármazottak találkozóját szerveznek, amelyre szintén gyerekprogramokkal készülnek és egészségügyi szűrésre is lehetőséget teremtenek.