Öröm fakad a dalból: új színt hozott a kórus a zenei életbe

Egy fiatalos társaság úgy gondolta, színesítené a város zenei életét. Mindezt olyan stílusban tennék, amilyenre nekik és az éppen adott közönségnek igénye van. Nem teszik le egyetlen műfaj mellett a voksukat.

A CapPuccini kórus életre hívása Fokvári Anikó ötlete volt. – Ének-zene tanárként úgy érzem, életem teljességéhez hozzátartozik, hogy ne csak tanítsam, hanem műveljem is a zenét, az éneklést – mondta Fokvári Anikó. – Ez azonban csakis profi csapatban szerez nekem örömöt. Megismerve a mostani karnagyunk szakmai kvalitásait, már korábban megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék az irányítása alatt énekelni. A kórus megszervezéséhez az adott egy újabb lökést, hogy nemrégiben városunkban több alkalommal énekelhettem együtt volt iskolai kórustársaimmal.

Az ötletet tett követte és néhány hónap leforgása alatt összeállt a kórus.

– Nem csak zeneileg jól képzett kórustagokra, hanem igazi csapattársakra is találtam – fogalmazta meg a kórus értékeit az ének-zene tanár.

– Szívesen elvállaltam a most is alakulóban lévő kórus vezetését – mondta Szili Zoltán, a CapPuccini kórus karnagya. – Olyan fiatalos közösséget szeretnénk létrehozni, amelyben az együttgondolkodás zeneileg és emberileg is az egység alapját képezi. Csapatmunkáról van szó, nem engedhetjük meg, hogy belülről bomoljon, amit felépítünk. Emiatt is elsősorban meghívás alapján lehet hozzánk bekerülni, ám szívesen fogadunk jelentkezést is. Itt mindenki szívből énekel, az örömzenélés miatt vagyunk együtt. Szeptember óta hetente egyszer, szerda este próbálunk. A Duna Tv által közvetített éjféli misén már fel is léptünk – mondta a karnagy.

– Korábban a Katolikus Gimnázium kórusában és a Székesegyházban énekeltem, onnan ismert a karnagy – mondta Szabari-Virág Viktória, aki hozzátette, senkit nem ismert a kórusban, de már a próbák folyamán feltöltődik azáltal, hogy olyanokkal énekelhet együtt, akik vele együtt a zenét kikapcsolódásnak élik meg. – Több év szünetet tartottam, mert anyuka lettem. Most hatévesek az ikreim, már könnyebben el tudok mellőlük szabadulni az esti próbák idejére.

Pintér Zsolt korábban több kórusban is énekelt, most lelkes, hogy meghívást kapott a CapPuccinibe. – Sok más kórustól az különbözteti meg a miénket, hogy ide meghívásos alapon lehet bekerülni – mondta. – A kórustagok jelentős része Zákányi-növendék, mely biztosítja az elvárt szakmai nívót. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem egy kezdő kórus vagyunk, hanem egy fiatal, dinamikus, képzett, új kórus! A közös éneklés mellett elmondható, hogy a tagok között baráti a viszony.

A CapPuccini kamarakórusnak számít, jelenleg huszonöt, zeneileg jól képzett tagja van.

Minősítő hangversenyre készen

A közönség kegyein kívül szeretnék a szakmai zsűri elismerését is elnyerni, ezért minősítő hangversenyre készülnek. – Több minősítést is elnyerhetünk, ám mi a legmagasabbra pályázunk, amelyet kategóriánkban kiadnak, ez pedig nem más, mint a „hangversenykórus” minősítés – mondta Szili Zoltán karnagy. – A júniusra tervezett megmérettetésre igyekeznek szakmailag magasra tenni a mércét, ám populárisabb művekből is választanak a közönség kedvére. Spirituálék és reneszánsz táncok is szerepelnek majd a műsorban.

Sokba kerül a ruha és a kottatár

A nyárra tervezett szakmai megmérettetésig persze még sok a teendője a fiatal kaposvári kórusnak. Az énekesek arra számítanak, hogy bőségesen lesz idejük gyakorlatot szerezni – s mint elmondták –, szívesen elmennek énekelni olyan rendezvényekre, ahová meghívják őket. A kottatár fejlesztése, az ezzel járó jogdíjak, a szereplésekkel járó utazás és az egyenruha mind tetemes költséget jelentenek, így a kórus tagjai annak is örülnének, ha lenne, aki támogatná őket, akár egy kis muzsikáért cserébe.