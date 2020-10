Országelső az idén a Munkácsy-gimnázium két tannyelvű képzése

A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium lett az első a két tannyelvű képzést folyató iskolák rangsorában az idén a HVG szerint. A korábbi 13. helyüket javították, és ugrottak az országos ranglista élére. A legjobb gimnáziumok közt egy somogyi található, a Táncsics Mihály Gimnázium a 83. helyen zárt a felmérés szerint.

Török Fanni két tannyelvű általános iskola után érkezett a kaposvári Munkácsy-gimnáziumba. Idén érettségizett, a történelmet, a földrajzot, a biológiát és a civilizáció tantárgyat is angol nyelven tanulta. – Már 10. osztályban sikerült a felsőfokú nyelvvizsgát letennem, olyan nyelvtudásra tettem itt szert, amely a jövőm szempontjából nagyon komoly segítséget jelent – mondta el a kaposvári lány, aki jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen a nemzetközi tanulmányok szakon tanul angol nyelvű képzésen.

A Munkácsy-gimnázium tavaly a 13. helyen szerepelt a két tannyelvű képzést folyató iskolák rangsorában, most viszont az országos ranglista első helyén állnak. – Több mint húsz éve van a gimnáziumban két tannyelvű képzés, eleinte még nem voltak angol nyelvű tankönyvek, folyamatos innovációra és kitartásra volt szükség a pedagógusok részéről, amelyből a mai napig sincs hiány – mondta el Gyallai Katalin, a gimnázium igazgatója. Hozzátette: diákjaik választhatnak négy- és ötéves képzést is, utóbbinál az első évben heti 18 órában angol nyelvű alapozás zajlik. Jelenleg közel kétszáz tanulójuk vesz részt ebben a képzési formában. Megjegyezte: a képzés végére folyékonyan beszélnek angolul a diákok, az érettségi mellé a felsőfokú nyelvvizsgát is megkapják. – A legtöbb érettségizett tanuló nem szakad el az idegen­nyelvtől, amely eszköz számukra, a gazdasági, műszaki és pénzügyi képzések felé orientálódnak, sokan a továbbiakban is angolul tanulnak ezeken a területeken – jegyezte meg Gyallai Katalin.

A kiadvány szerkesztői külön rangsorolták az alapítványi, az egyházi és a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláit is. A legjobb tíz közé nem került somogyi intézmény.

A régióban a Táncsics a legjobb

A korábbi évekhez hasonlóan most is a matematika és a szövegértés kompetenciaeredménye, a magyar, a matematika, a történelem és a nyelvi érettségik, valamint a felvételi adatok alapján rangsorolták az ország középiskoláit a HVG kiadványában. Az első helyen az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, s mindössze egy somogyi oktatási intézmény került be a 100 legjobb közé. A kaposvári Táncsics-gimnázium idén 83. helyen végzett. Tavaly még a középmezőnyben voltak, akkor az 54. helyre sorolta a kiadvány a Táncsicsot. Jelenleg 21 osztályban 610 diákot tanítanak, a reál szakok mellett angol-történelem- és általános tagozaton. Arany János Tehetségprogramjukban különféle hátrányokkal küzdő tehetséges tanulók középiskolai tanulmányait segítik elő. A felvételiző 8. osztályos tanulóknak a koronavírus-járvány miatt idén online tehetséggondozási foglalkozásokat indítottak, amelyre november másodikáig még jelentkezhetnek a végzős általános iskolások.