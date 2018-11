Országos hírű a csurgói napsugarasok konyhakertje

Elismerő oklevéllel jutalmazták a csurgói Napsugár Szociális Intézmény ültetvényét Magyarország legszebb konyhakertje versenyben. A gondozottak a dolgozókkal együtt évek óta kertészkednek, a megtermelt zöldségeket szárítják, gyógynövényükből tinktúra, a gyümölcsökből kompót és lekvár készül.

Nagy volt a sürgés-forgás a Napsugár Szociális Intézmény teakonyhájában ottjártunkkor, Niki a káposztából készült savanyút keverte, Gábor a zöldségeket mosta, Dávid pedig a hagymát pucolta. Az aszaló gép is megállás nélkül dolgozott, fehér répa került bele.

– Most szárított zöldségekből vegetát készítünk – mondta el az egyik gondozó, a területen 2012 óta kertészkednek közösen. – Nekem a paprika, paradicsom a kedvencem, finom lecsó készült belőle – mondta el Dávid. Gábor pedig a mézédes csemegekukoricát említette, Nikinek a málna ízlett a legjobban.

– Elismerő oklevelet vehettünk át a napokban Budapesten a Magyarország legszebb konyhakertje verseny keretében – mondta büszkeséggel hangjában Vassné Huszics Bernadett, a Napsugár Szociális Intézmény vezetője. A helyi versenyt három éve folyamatosan megnyerik, a település pedig nevezte őket az országos megmérettetésre, ahol 370 település több mint kétezer kerttel szerepelt.

– Van egy száznegyven kis bokros levendula ültetvényünk, gyógynövény kertünk, de zöldség és gyümölcsöt is termesztünk. Ősszel pedig aszaljuk, fagyasztjuk, savanyítjuk a zöldségeket, a gyümölcsökből pedig dzsem és kompót készül – avatott be Vassné Huszics Bernadett. A gondozottakat sütni-főzni tanítják, ezzel is az önállóságukat próbálják növelni, a konyhai tevékenység fejleszti a képességeiket. A megtermelt növényekből, zöldségekből a nappali intézmény fogyatékkal élő fiataljainak családjához is kerül. – Nagyon boldogan viszik haza a terményt, hogy ők kapálták, ők öntözték, gondozták – mondta el az intézményvezető.Mint megtudtuk, évről-évre nagyobb területen művelik a kertet, az ellátottak és a dolgozók is szívesen dolgoznak a szabadban.

Kulináris ízek télen is

A kertet eső és kútvízzel öntözik, nem használnak permetszereket, a rovarokat csalánlével próbáljuk visszaszorítani. Az ásástól a kert művelésig mindent a gondozottak és a dolgozók végzik. Az idén krumplit, hagymát, sárga-és fehérrépát, paprikát, paradicsomot termeltek. Több gyümölcsből is főztek lekvárt, de készülte finom befőttek, szörpök is. Gyógy- és fűszernövényeiket, mint például az oregánót, levendulát, bazsalikomot megszárították, sőt, még tinktúrát is sajtoltak belőlük. Savanyított káposztát és répát ugyancsak tettek el. A csurgói Napsugár Szociális Intézményben tizenhat rászorultat gondoznak. A nappali ellátást autista, Down-szindrómás, értelmi sérült, mozgás-hallás-és látássérültek veszik igénybe. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

