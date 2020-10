Országos minta lehet a zselickislaki megoldás

Habár a koronavírus járvány miatt látogatási tilalom van minden időseket ápoló intézményben, a zselickislaki Zselic Idősek Otthonában találtak módot arra, hogy az idősek és hozzátartozóik érintésmentesen találkozhassanak.

Szellőné Fábián Mária már augusztus óta nem találkozott 94 éves édesapjával. – Telefonon beszéltünk és egyszer a kerítésen keresztül integettem neki – mesélte a kaposvári asszony, aki elsőként próbálhatta ki a kapcsolattartási pont.

A fém dobozt a bejárat mellé helyezték el, kívülről a rokonok léphetnek be, a kerítés túloldalán pedig az idős gondozottat segítik be az ápolók. Kettejüket egy plexifal választja el, így fizikailag nem is érintkeznek a találkozás alkalmával. – Hallasz rendesen, vagy beszéljek hangosabban? – kérdezte édesapját Mária, amikor helyet foglaltak a konténerben. Persze így nem olyan volt, mint amikor megölelhetik egymást, főképp, hogy ezt a találkozás kamerák kereszttüzében történt. De természetesen kettesben lehetősége volt beszélgetni apának és lányának. – Nagyon hálás vagyok az otthonnak és Krisztián atyának ezért a lehetőségért – húzta alá Szellőné Fábián Mária. – Mert nagyon fontos az időseknek a találkozás. Azt gondolom, hogy az ilyen idős embereknek az online kapcsolattartás nem megfelelő.

A Zselic Katolikus Idősek Otthonában száz időst gondoznak és hatvanöt munkavállaló dolgozik, a koronavírus miatt alakították ki a kapcsolattartási pontot. – Meggyőződésünk, hogy látogatási és kijárási korlátozás nélkül kezelhetetlen egy idősotthon szintjén a járvány – mondta a fenntartó képviseletében Világos Krisztián, a kaposvári egyházmegye vagyonkezelője. – Azt nem tudjuk felvállalni, hogy a hozzátartozók érkezzenek, így egy alternatív módot találtunk ki a kapcsolattartásra. Így a családtagok nem lépnek be, a lakók pedig nem lépnek ki az intézmény területéről.

Az elhúzódó járványban minden intézmény számára kihívás, hogyan oldja meg a lakók és a rokonok kapcsolattartását, emelte ki Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Zselickislakon. – A járványban elég sok intézmény érintett, hiszen hazánkban 1600 szociális létesítményben gondoznak bentlakásos formában mintegy 100 ezer időst, közülük 73 intézményben fertőzöttek is vannak. Jó példát is mutat ez a megoldás, amit itt Zselickislakon megvalósítottak, mert ebben a helyzetben az fontos, hogy az intézményeket lehetőleg izoláljuk. Így tudjuk óvni a legjobban a gondozottakat.