Örüljünk az enyhe időjárásnak, hétvégén jelentősen lehűl a levegő

Csütörtökön nem kell rossz időtől tartani, hétvégén azonban elkezd csökkenni a hőmérséklet, vasárnap hajnalban gyenge fagy is lehet.

Somogy megyében csütörtökön is erősen felhős, borongós idő várható, de rövid időszakokra elvékonyodhat a felhőzet, előbukkanhat a nap is. Szitálás, átmeneti gyenge eső előfordulhat, jelentősebb csapadék azonban nem várható. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet számottevően nem változik a szerdaihoz képest. Éjszaka is hasonló időre készülhetünk. Kisebb eső több alkalommal is előfordulhat. Elvétve ködképződés sem kizárt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel +2,

csütörtök délután +6,

péntek reggel +3 fok körül alakul.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. A vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)

Elkezd csökkenni a hőmérséklet

– Pénteken marad a sok felhő, de itt-ott rövid időre előbukkanhat a nap. Kisebb eső, szitálás bárhol lehet. Gyenge keleties szél fúj. Még enyhe marad az idő.

– Szombatra kissé vékonyodik valamelyest a felhőzet, de továbbra is előfordulhat jelentéktelen eső. Csökken a hőmérséklet.

– Vasárnap, hétfőn további hőmérséklet csökkenés, változó felhőzet, átmeneti napos időszakok, itt-ott hószállingózás, gyenge havas eső is lehetséges. Hajnalban már mérsékelt fagyra, napközben kevéssel fagypont feletti hőmérsékletre van kilátás. (forrás: eumet.hu)