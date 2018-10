Horgász a pácban: félmilliós bírság a zavarosban pecázásért

Orvhorgászok ellen küzdenek a somogyi halőrök: az őszi haltelepítés és a közelgő süllő szezon miatt kiemelt figyelmet fordítanak a horgásztavakra. Van alapja a biztonsági intézkedésnek: a Balatonon legutóbb hétvégén kaptak el egy sorhorgos orvhalászt.

– Fokozott ellenőrzést indítunk el, mivel a Kisbóki tavunkba tíz mázsa pontyot telepítünk, míg bolhói tóba 300 kiló halat helyezünk ki – mondta Glaván Tamás, a Barcs és Vidék Horgászegyesület elnöke. – Egy hónapig tart a kiemelt vizsgálat, s ehhez kapcsolódva éjjelenként szúrópróbaszerű ellenőrzést is szervezünk. Fő a biztonság: azt akarjuk, hogy a halállomány megfelelő körülmények között legyen.

Közel 250-en horgásznak rendszeresen a dél-somogyi tavakon, legutóbb tavaly fogtak egy engedély nélküli horgászt, míg az idén több kisebb szabálytalanságot követtek el a pecások. Az elnök szerint a következetes ellenőrzés hozadéka mérhető: összességében rend uralkodik a tóparton.

Somogyban időről időre adódnak meglepetések: nemrég egy sorhorgos orvhalászt értek tetten Badacsonylábdihegy előtt. A 83 éves férfi négy süllőt, két gardát, s egy harcsát és dévérkeszeget is fogott. Havranek Mihály, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati igazgatója azt mondta: a társaság számára előírt éves pontytelepítési kötelezettség 300 tonna. Jövő héten is zajlik a munka, s egy-egy területre ilyenkor jobban odafigyelnek a halőrök, a szokásosnál is sűrűbb ellenőrzés lesz.

– Közvetlenül a lehalászás, a szállítás és a telepítés után gyakran előfordul. hogy egy-két napig alig eszik a hal – folytatta. – Az új közegben keresi a helyét, s ebben a helyzetben szakmailag különösen indokolt a fokozott védelem. Tizenhat halellenőrt alkalmazunk.

Bár tetemes bírsággal sújtják az orvhalászokat, egyesek mégis kockáztatnak. Havranek Mihály rámutatott: mindent egybevéve javult a helyzet. Különösen azóta, hogy a BTK-ban önálló tényállásként jelent meg az orvhalászat. Súlyos esetben akár két év szabadságvesztéssel sújthatják a bűnösöket, de általában felfüggesztett börtönre, illetve nagyjából 200-250 ezer forint pénzbírságra ítélik őket. Ezen felül hasonló összegű halvédelmi bírságot is kiszámláz a hatóság, így közel félmillió forintba kerülhet az orvhalászat. A szakember kiemelte: a közelgő őszi fogasszezon is feladja a leckét.

– Az alapkvóta szerint évente legfeljebb száz nemes halat lehet kifogni a Balatonból – folytatta. – Van, aki sok pontyot vitt haza tavasszal, s a nyáron is bőven volt kapása, csakhogy a fogasról sem szeretne lemaradni, s ezért „elfelejtik” beírni szabályosan a kifogott halat. Régi trükk, hogy a három kiemelt példányból csak egyet ír be a horgásznaplóba. Napokban ezzel próbálkozott egy férfi, de rajtavesztett. Feljelentés, vizsgálat és több tízezer forintos büntetéssel zárult az ügy.