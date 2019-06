Orvosok véleményét kérte Szita Károly

Háziorvosok vettek részt a tematikus beszélgetéssorozat szerdai találkozóján.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a városházi rendezvényen hangsúlyozta: a háziorvosi rendelők jelentős része megújult, s a következő másfél év alatt a többit is korszerűsíteni akarják.

Az utóbbi évek gazdaságélénkítő beruházásain kívül részletesen szó esett az egészségügyi fejlesztésekről is. Szita Károly polgármester rámutatott: a város sokat tesz az egészséges életmód érdekében.

Az általános iskolások rendszeresen úszásoktatásra járnak, a jégcsarnok is várja őket, szabadtéri kondiparkok épülnek Kaposváron, s az idősebbek a Kortalan tornán vehetnek részt. Ide kapcsolódik, hogy a szűrőprogramot december végéig kidolgozzák. Cél, hogy 2030-ra Kaposvár az ország egyik legegészségesebb városa legyen. Fülöp Norbert háziorvos az eszközfejlesztésről, illetve a praxisközösségről érdeklődött, Fekete Julianna háziorvos a háziorvosi rendelőkben elhelyezhető defibrillátor beszerzését is említette, Pavlovics György gyermekorvos a Cseri park rehabilitációjáról kérdezett. Az egészséges életmód híveinek jó hír, hogy grundfoci és kosárpálya lesz, s a kisgyermekesekre is gondolnak, hamarosan egy nagy játszótér épül.