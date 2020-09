Összefogás szülte az összetartozás emlékművét

Nagy összefogással, többek támogatása révén állítanak emlékművet Lengyeltótiban Trianon 100. évfordulója alkalmából.

Különleges, több mint három méter magas emlékművet avatnak Lengyeltótiban szeptember 11-én, pénteken.

Farkaslaki Jakab György szobrász alkotása Pap Lajos szentendrei kőfaragó, kőszobrász műhelyében készült el. Az emlékművet a tervek szerint kedden állítják a helyére, a város egyik központi helyén, a Zichy-parkban.

– Már tavaly, a képviselő-testület újjáalakulásakor elhatároztuk, hogy trianoni emlékművet állítunk – mondta Zsombok Lajos, Lengyeltóti polgármestere. – Farkaslakon szerettünk volna megemlékezni június 4-én, majd a Tóti napokon akartuk felavatni az emlékművet. Ez a megemlékezés akkor sajnos elmaradt, most azonban felavatjuk az alkotást. Ez az emlékmű mindent szimbolizál, amit szerettünk volna. Az áll rajta: „Minden magyar felelős minden magyarért!”

Az emlékmű szimbólumai között a Szűzanya is megjelenik majd a kezében a megcsonkított Magyarországgal. Mint megtudtuk, sokan szerepet vállaltak abban, hogy elkészülhessen az alkotás. A teljes költséget nem tudta volna vállalni a tóti önkormányzat, ám minek után többen is támogatásukat jelezték, a városnak csupán a követ kellett kifizetnie. Mindehhez hozzájárult a tóti polgármester és a képviselő-testület is. Nagy segítséget nyújtott a mű megszületésében többek között Petrás Mária keramikus és E. Kottek Péter restaurátor is, az emlékmű kis harangja pedig Papp Imre székelyudvarhelyi harangöntő műhelyében készült el.

Egy elnyert pályázatnak köszönhetően kiállításokkal emlékezhetnek a település kiemelkedő alakjaira – tudtuk meg Mikliánné Kollarics Tünde művelődésszervezőtől. Nemrég a helytörténeti gyűjteményben egy kis kiállítás keretein belül emlékeztek meg Fodor Andrásról. A Kossuth-díjas költő személyes tárgyai, írásai mellett az Ördöngös Táncegyüttes emlékműsorát láthatták az érdeklődők. November 7-én Takács Klára operaénekesről szeretnének megemlékezni.

Elismerés Lengyeltóti szolgálatáért

Zsombok Lajos elmondta: a trianoni emlékmű felavatását egybekötik a nemzeti összetartozás emléknapjával. A péntek esti gálát a szigorú védőintézkedések mellett tartják. Kitüntetéseket adnak majd át, először osztanak Lengyeltóti szolgálatáért díjakat. A szombati diófesztivált is megtartják. A kóstolás és a főzőprogramok ezúttal elmaradnak. A vasárnapi szentmise után emléktáblát avatnak a hivatal épületében, mellyel Sipos Ferenc címzetes főjegyzőnek állítanak emléket.