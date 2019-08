Megkezdődött az önkormányzati választási kampány, dübörögnek az „ígéretágyuk”, miközben jól láthatóan a legtöbben máris elfáradtak az előkészületekben.

Pedig majd csak október 13-án derült ki, hogy a nagy-nagy erőlködés megérte-e, vagy inkább idő-és esélypocsékolás volt, mint már oly sokszor? A kérdés ugyanis most is az: meglehet-e úszni a sziszifuszi munkát, a valóság tisztességes feltárását, a megfelelő következtetések levonását és koherens programok megalkotását!

Most – úgy tűnik még mindig – más az út, pedig vélhetően a nehezebb könnyebb lett volna! Ez az összefog(dos)ósdi ugyanis ezer meg egy problémát rejt magában! Azt ugyanis azt a legelvetemültebb politológus sem gondolja komolyan, hogy az egyszer volt ellenzéki szavazatokat „simán össze lehet adni”, s ezzel egy következő választást meg lehet nyerni! A választás tétje ugyanis mindig a jövő és nem pedig a múlt!

A valaki vagy valami elleni szavazás csak akkor értelmes, ha van valaki vagy valami, akire vagy amire érdemes lecserélni! Ha van kézzelfogható, látható jobb program, ha van tehetségesebb, alkalmasabb, kompromisszumkészebb vezető.

A jelenlegi „természetellenes” koalíciók pártpolitikai szempontból azért „életveszélyesek”, mert ha azok pusztán a Fidesz tagadására épülnek, akkor logikailag sem működhet a „rendszer”. Ugyanis minden ellenzéki párt más és más miatt „utáltatja” a választóival a Fideszt. Szélső esetben az is előfordulhat, hogy az úgymond Fidesz-utálat az adott politikai közösségben kisebb, mint az adott koalíción belüli párté, amelyik a jelöltet adja.

Arról nem is beszélve, hogy a választók még mindig nem hülyék! Jelentős részük nemcsak a zászlót nézi, hanem azokat is, akik alatta vannak! (Kiváltképpen, ha azok lengettek már más zászlókat is…) Ezért hiába áll például Siófokon a magasra emelt „Becsülettel”(..?!) civil zászlaja alá a helyi MSZP-elnök és két társa, a négy „Gyurcsányhívő” és az LMP-s aktivista, attól még ők azok, akik! Szóval bármilyen „bőrbe” is bújnak a mai „kísértetek”, legfeljebb csak kis sértettek, akik annak idején, vagy éppen manapság „nem tudtak mit kezdeni” a hatalommal, s most újra megpróbálnák!

Csak most ebben a formában!