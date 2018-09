Kincsvadászok törték fel a pusztuló műemléket

Tündöklő épület lenne, ha helyreállítanák – ezt tartják a Svastits-Bogyay sírkápolnáról a helyiek és műemlékvédők egyaránt. Az építmény azonban szinte romokban áll, szétszórt csontokat látni benne. Összefogás indult meg, hogy megmentsék a sírkápolnát, amely hajdan Szentgáloskér ékessége volt.

A kápolnát 1895. szeptember 8-án szentelték fel, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Miséket nem tartottak itt rendszeresen, csak akkor használták ilyen célra, ha a családot valamely magas rangú ember látogatta meg.

Az 1980-as években még nagyrészt épségben állt, eredeti festése, üvegablakainak egy része még látható volt. Az épületet ekkor már nem használták, állaga folyamatosan romlott. A 2000-es évek elején emberi gondatlanság miatt tűz ütött ki benne, a kupolája teljesen leégett, festése nagymértékben sérült, illetve eltűnt.

– A Svastits család Szentgáloskéren a XVIII. századtól birtokosként volt jelen – idézte fel Kiss Norbert Péter, kaposvári levéltáros. – Több tagja vármegyei és országos hivatalt töltött be, volt köztük országgyűlési képviselő és főszolgabíró az igali járásban. Jelentős somogyi családról van szó, a leszármazottaik a fővárosban és Pécsen élnek.

Kiss Norbert Péter ajánlotta az Elherdált Műemlékeinkért Egyesület figyelmébe a sírkápolnát. Hivatalos megállapodást kötöttek a szentgáloskéri önkormányzattal, hogy segítséget nyújtanak a rekonstrukcióhoz szükséges anyagi források megszerzéséhez, illetve szakmailag is segítenek. A közeljövőben antropológus, illetve régész is érkezhet az épülethez, összeszedik és koporsóba teszik majd a csontokat. Később ismeretterjesztő túrákat is terveznek a helyszínre.

Még számon tartják a helyiek a kápolnát, az idősebbek emlékeznek rá, hogy sokat jártak arra. Azonban a kincsvadászok sem kímélték a helyet. Többször megrongálták, az önkormányzat befalazta, de újra kibontották a téglákat. A behatolók dobálták szét a csontokat is, értékek után kutatva. A kápolna 2007-ban került az önkormányzat fennhatósága alá, akkor lett védett műemlék.

– Nem kis pénz lenne rendbe rakni, ezért nem tudtunk vele mi kezdeni – mondta Szabó Péter, Szentgáloskér polgármestere. – Fel kellene mérni, de a felújítás nem egyszerű, hiszen műemlék, ott vannak a freskók és a stukkók: nem tudjuk, hogy mihez szabad nyúlnunk és mihez nem. Ezért örülünk az egyesület és más szakemberek segítségének.

Szabó Péter hozzátette: örvendetes, hogy nem kaptak bírságot az örökségvédelmi hivataltól, mert akkor nem tudtak volna mást tenni, mint kordonnal lezárni a kápolnát, és kiírni, hogy megközelíteni tilos és veszélyes. Azt is örömmel fogadta, hogy Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője jelezte a segítségét.

Kincsvadászok garázdálkodnak

Nem egyedül a Svastits-Bogyay sírkápolna sínylette meg a kincsvadászok garázdálkodását a környéken. Szabó Péternek jelezték arra járó mezőgazdászok, hogy Lapapusztán a régi iskola tetején nincsenek a helyükön a cserepek. Az épület emiatt beázott, és hamar kiderült, hogy valaki megbontotta a tetőt. Bejutva a padlástérbe a két szarufa közötti részt vizsgálta át. A polgármesternek egy történész később elmondta, hogy találkozott már ilyennel. A XX. század viszontagságai közepette, főként a világháború idején és a szocializmusban a kulák üldözések alatt dugták el az értékeiket a falusiak két gerenda közé, Lapapusztán is azt kereshette a betörő.

Fotó: Elherdált Műemlékeinkért Egyesület