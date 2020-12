Összefogtak a vásárlók a bezáratott pékségért

Egy helyi házaspár kezdeményezésére aláírásgyűjtésbe kezdtek a nagyatádiak a vásárlási idősáv be nem tartása miatt bezáratott nagyatádi pékségért. A helyiek úgy érzik, hogy nem csak az üzlet, de az ő sorsuk is megpecsételődött hatvan napra.

A koronavírussal kapcsolatos vásárlási időkorlát volt a veszte a nagyatádi pékségnek. Az eladónő ugyanis nem tudta megállapítani, hogy mennyi idős a vásárló, akit éppen kiszolgált. A bolt tulajdonosa még kedden sem tudta, pontosan mennyi idős férfit szolgáltak ki, éppen a határozatra vártak.

Időközben egy nagyatádi házaspár, akik a pékség törzsvásárlóinak mondhatják magukat, a tettek mezejére léptek: Úgy döntöttek, aláírásgyűjtésbe kezdenek azért, hogy kedvenc boltjuk büntetését méltányoltassák.

—Minket, vásárlókat is ugyanúgy megbüntettek az intézkedéssel, mint a tulajdonosokat. Sokalljuk a hatvan napot, szeretnénk, ha karácsony előtt újra kinyithatnának a mi örömünkre is – mondt Stoffné Perák Márta, az aláírásgyűjtés kezdeményezője, aki annyira komolyan vette az elhatározást, hogy hétfőn ügyvéddel egyeztette, mitől lesz hivatalos az aláírás gyűjtő ív. Kitértek a személyes adatok védelmére is.. – A tulajdonost nem ismerjük, csak az eladókat, akik mindig barátságosak velünk. Advent időszaka van, Jézus Krisztus eljövetelét várjuk. A szeretetről kell, hogy szóljon ez a pár hét, ezért igyekszünk az ügyért összefogni, ahogy tudun.

– Először azt gondoltam, hogy majd megszólítjuk az utca emberét, ám amikor közzé tettük szándékunkat a közösségi oldalunkon, azonnal jelentkezett hat vállalkozó, hogy segítenek. Már kilenc üzletben lehet aláírni az íveket-mondta Stoffné Perák Márta, akinek egyfolytában csörög a telefonja. – A nagyatádi kórháztól is hívtak, hogy több példányban letöltötték a nyomtatványt, és aláírták, menjünk érte. Már annak is örültem volna, ha elérjük az ezerötszáz aláírást, de valószínű, hogy ezt a számot már régen túlszárnyaltuk-lelkesedett Márta, aki úgy érzi, az összes helyi intézmény is egy emberként az ügy mellé állt. A gyűjtőlapokat a hét közepén szedik össze, és hétvégén összesítik.

–Fantasztikus, ahogy megmozdult a környék. Egy másik, tőlünk teljesen független közösségi oldal is közzé tette a petíciót. Arra kérünk mindenkit, hogy csak egy helyen írjon alá, hogy könnyebben menjen az összesítés-kérte Stoffné Perák Márta, aki tervezi, hogy Septe Józsefet, a pékszövetség elnökét is megkeresi, hogy álljon ki az ügy mellett.

Megható, amikor a szeretet körbeér

Az aláírásgyűjtést kezdeményező Stoffné Perák Márta korábban nem ismerte személyesen az Európa Pékség tulajdonosát, de most megkereste és engedélyt kért tőle, hogy aláírást gyűjthessenek a mihamarabbi boltnyitás érdekében.

– Eddig soha, semmilyen problémánk nem volt. Mindig rendesen dolgoztunk. A bérleti díjat is rendszeresen, időben fizettük. A vásárlók is mindig friss pékárut kaptak, nem másnapost. Aki forró kenyeret kért, azt kapott, aki szeleteltet, annak azt adtunk. Mi igaz embereknek tartjuk magunkat, soha senkit nem csaptunk be – mondta Leutrim Cena, a pékség tulajdonosának fia, aki meghatódott a kezdeményezésen, és bár az aláírásgyűjtésben nem vesz részt, de elmondta: hálás a nagyatádiaknak, hogy kiállnak értük.

Borítókép: Illusztráció