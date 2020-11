Összefogtunk Tolnával és Baranyával a fejlődésért

Közös gazdaságfejlesztési zónában dolgozunk Baranyával és Tolnával a térség fejlődéséért a következő években. A térségi munka mellett zajlik a következő uniós pénzügyi ciklus Somogy megyét érintő előkészítése is – tájékoztatott Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Biró Norbert a Miniszterelnökség álláspontját ismertetve elmondta: a gazdaságfejlesztési stratégia részeként a kormány négy gazdaságfejlesztési zónát hoz létre, hogy elősegítse a koordinált és kiegyensúlyozott területi fejlesztéseket. A Dél-dunántúli-, Északnyugat-magyarországi-, a Dél-alföldi- és Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónát érintő komplex program célja, hogy a gazdaságilag és kulturálisan is egységes területet képező történelmi régiók nemzetközi összehasonlításban is versenyképes gazdasági egységként fejlődhessenek. A zónákat kormánybiztos koordinálja, akinek feladata, hogy figyelemmel kísérje a gazdasági zónát érintő európai uniós és nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztési tervek előkészítését és végrehajtását, tájékozódjon a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről, és véleményezze a fejlesztési terveket. Ennek érdekében együtt kell működniük az önkormányzatokkal és a gazdasági szereplőkkel. A dél-dunántúli zónába Somogy mellett Baranya és Tolna tartozik. A térség felelőse pedig Mikes Éva egykori pécsi alpolgármester, aki kinevezését követően meglátogatott, és a lehetséges fejlesztési irányokról megkezdtük az egyeztetéseket. A kormánybiztossal lezajlott első beszélgetések alapján bizakodó vagyok a formálódó együttműködést tekintve. Baranyával és Tolnával pedig eddig is jó kapcsolatot ápoltunk, reményeim szerint nem változik ez a jövőben sem.

Úgy gondolom, nem elsősorban ezzel a két megyével kell versenyre kelnünk – bár mindig jólesik, amikor elmondhatjuk, hogy Somogy jobb valamiben –, hiszen attól, hogy szomszédok vagyunk, némileg eltérőek az adottságaink, és most úgy kell felépíteni elképzeléseinket, hogy együtt tudjon fejlődni az egész dél-dunántúli régió. Olyan célokat kell megfogalmaznunk, ami valós fejlődést hoz a térségbe. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe lesz a Terület- és településfejlesztési Operatív Programnak (TOP), mely folytatódni fog a következő uniós pénzügyi ciklusban is.

Zajlik a felkészülés, de az önkormányzat segít, ha kérik

A kormány már kiírta a megyei önkormányzatok számára azt a TOP-pályázatot, mely a 2021–27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítéséhez nyújt forrást. Most tehát a felkészülés zajlik. – Egyelőre még a jövő titka, pontosan mekkora összeg fog Somogyba érkezni a TOP keretén belül, mindenesetre optimisták vagyunk, hogy újra megfelelő mértékben tudjuk támogatni településeinket – mondta Biró Norbert. A megyei önkormányzat, ha azt a települési önkormányzat kéri, továbbra is köteles lesz részt venni a TOP-támogatásból megvalósuló fejlesztések projektmenedzsment-tevékenységének, előkészítési, közbeszerzési, műszaki ellenőri szolgáltatási, tájékoztatási nyilvánossággal kapcsolatos feladat ellátásában.