Összefonódott a Somogyi Kosár a helyi gazdaságért

A Nyíregyházi Kosár Közösség működését, fejlődését és munkásságát ismerhették meg azok a helyi termelők, akik részt vettek a Somogyi Kosár Bevásárló Közösség gazdasági témanapján. Az eseményen elhangzott; a járványhelyzet még jobban rávilágított arra, hogy szükség van a helyi termékekre.

Az országszerte jól ismert nyíregyházi közösség hét évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy minél népszerűbbé tegye a helyi termelők által előállított portékákat. Palicz Ildikó, a Nyíregyházi Kosár Közösséget működtető Helyben a Jövőnk Egyesület elnöke az eseményen elmondta: a tömörülés egyik előnye, hogy a termelők kiszámíthatóan tudnak gazdálkodni és nem kell foglalkozniuk az értékesítéssel, hiszen ez a feladat a kosár közösségre hárul. A másik előnye pedig, hogy a vásárlók nyomon követhetik az élelmiszer származási helyét, de bepillanthatnak a termelő gazdaságába is.

Palicz Ildikó kiemelte: mintegy félszáz termelővel vannak kapcsolatban, hetente pedig 200-250 család rendel tőlük valamilyen portékát. Ez jelentős bevétel a gazdálkodóknak, a vásárlók pedig sok áru közül válogathatnak.

Kaposváron is hasonlóan képzelik el a közösséget, ezért is hívták meg a nyíregyházi előadót, hogy minél több ötletből tudjanak meríteni. Kláb Tamásné Bauer Viktória, a Somogyi Kosár Bevásárló Közösséget működtető Zöld Vidék Egyesület elnöke hangsúlyozta: a járványhelyzet még jobban rávilágította az embereket arra, hogy milyen törékeny az ellátottságunk. Ugyanis, ha leállnak az élelmiszer szállítmányok, amelyek több száz, vagy ezer kilométerről érkeznek, akkor nagy bajba kerülhetünk. A helyben előállított termékek ezt a problémát is kiküszöbölik, hiszen a vásárlók a közelben juthatnak friss áruhoz.

A somogyi közösséghez eddig már több mint negyven őstermelő és kiskereskedő csatlakozott. Kláb Tamásné Bauer Viktória hozzátette: nemcsak a termelőknek a vásárlóknak is regisztrálniuk a Somogyi Kosár Bevásárló Közösség oldalán, a szolgáltatást várhatóan szeptemberben indítják el.