Összegyűjti mások felesleges tárgyait a kevesebb hulladék reményében

Egy mezőcsokonyai édesanya úgy döntött, összegyűjti a másoknak feleslegessé vált tárgyakat. Azt reméli, így talán kevesebb hulladék kerül az erdőkbe is.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

Ruhák, műszaki eszközök, bútorok és porcelánok is fellelhetőek az egyik mezőcsokonyai családi ház udvarán. Androsovics Karolina tavaly augusztusban kezdett el foglalkozni a lomokkal. Az édesanya maga is megszállottja a régi dolgoknak, szeret turkálni a másoknak már csak hulladéknak számító kacatok között, hiszen közöttük sok olyan van, amelyeket újra lehet még használni.

– A lányomék kaptak használt ruhákat, azzal indult el a lomiudvar – mondta el Androsovics Karolina. – Meghirdettem a közösségi oldalon, hogy van nálunk pár zsáknyi ruha és gyakorlatilag egy hétvége alatt mindet elvitték. Akkor gondolkodtam el azon, hogy lehet bővíteni ezt a használt árukból álló „piacot”, azóta pedig hetente frissítem a készletet. A lom többsége Ausztriából származik – fedte fel eredetüket a mezőcsokonyai nő.

A lomokat nagyon sokan keresik és nem csak azok, akiknek kevés pénzük van, hanem tehetősebbek is gyakran válogatnak a kidobott termékek között. – Elképzelhető, hogy néhány portéka hibás – folytatta Androsovics Karolina. – Ám ha valaki lát benne fantáziát, akkor fel tudja használni például alapanyagnak. Sok egyedi termék van a lomok között, amivel jól lehet díszíteni a lakást is – hangsúlyozta.

A lomokért a megye több pontjáról is érkeznek vásárlók, de Szigetvárról és környékéről is egyre többen keresik fel a csokonyai „hulladékudvart”. Androsovics Karolina nem azért foglalkozik a lomokkal, hogy meggazdagodjon, egyszerűen csak szereti a kidobott termékeket, éppen ezért a legtöbb kacatot pár száz forintért kínálja. Adrosovics Karolina hozzátette: semmit sem dobnak ki, a hibás és használhatatlan termékeket a hulladéklerakóba szállítják, a megmaradt ruhákat pedig olyan szegényebb településekre viszi el, ahol mindig szükség van a segítségre.

Ismét gazdára talált a megunt tárgyak többsége a városban

A Kaposvári Újrahasználati Központnál is bőven lehet válogatni a különféle lomok között. Használt asztalok, székek, bútorok, könyvek is fellelhetők, de még savanyításhoz kiválóan alkalmas óriási cserépedényt is lehet vásárolni alig pár ezer forintért. A tárolóban tavaly összesen 620 terméket kínáltak, ebből több mint ötszázat el is tudtak adni. Az újrahasználati központ tájékoztatása szerint ez mindenképpen jó arány, hiszen a lomok nyolcvan százaléka újra gazdára talált és nem hulladékként végezte. A Kaposvári Újrahasználati Központ három évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, amely Budapest után a második ilyen telep volt az országban. A lerakóba a társasággal leszerződöttek vihetik be a már nem használt tárgyakat, ezeket pedig egy kedvező tárolási díj ellenében adják oda az érdeklődőknek.