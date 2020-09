Összekötötték a somogyiakat hagyományaikkal és a sporttal is

Agyagozás, fajáték készítés, kismama torna és bábelőadás is várta azokat a családokat, akik a hétvégén kilátogattak a kaposvári Városligetbe. A Kaposvárimami Közhasznú Egyesület a Közösség és sport a hagyományban címmel kínált kikapcsolódást három napon keresztül.

Kis fűrésztől volt hangos a kaposvári Városliget szombaton. Gyócsi Szofi egy nyuszit rajzolt fa lapra, amelyet körbevágtak neki.

– Meg kell csiszolni, majd kap kerekeket is – mutatta a fa játékot alkotás közben. Béndek Tamás 2004 óta készít fából gyerekeknek játékokat és az egyszerűbb figurákra meg is tanította a legkisebbeket. A másik asztalnál pedig csengőket pingáltak a gyerekek akril festékkel, a golyókból, rafiákból nyaklánc készült. – Agyagot is hoztam, ebből tököt is formázhatnak a gyerekek – mutatta a mintapéldányt a Keszthelyről érkező Bogdán Klára. Hozzátette: az agyagozás leköti nem csak a gyerekek, hanem a szülők figyelmét is. A nemezelés és a szövés-fonás mesterségét is kipróbálhatták az érdeklődők. Vitéz János is megérkezett a Kaposvárimami Közhasznú Egyesület családi napjára. A gyerekek izgatottan figyelték, ahogy a függöny felgördül. – Minden olyan energia, ami közösséget teremt valami mentén, ahhoz jó szívvel csatlakozunk, a bábjáték kis közösségeket hoz létre bárhol a világban – mondta el Pályi János, a Bábszíntér művészeti vezetője.

A kismamákat Felde Rebeka egy tornára várta. – Ez egy más jellegű mozgás, aranyszabály, hogy a pulzus nem mehet 140 fölé, illetve a hasizom gyakorlatokat kerüljük, míg a hát, derék és csípő tornája fontos, mert a pocakra egyre nagyobb terhelés kerül – sorolta a kaposvári edző. Kiemelte: online kismama csoportjuk nagyon lelkes, de a közösségi megnyilvánulás még mindig zárkózottabb a kismamák körében. A népi kultúra iránt érdeklődők pedig pénteken táncházban, szombaton a Z-generáció koncertjén rophatták.

– A családoknak nagy szüksége volt, hogy kimozduljanak a szabadba és tartalmasan kikapcsolódjanak – mondta el Patakné Csordás Gyöngyvér, a Kaposvárimami Közhasznú Egyesület elnöke. Pályázati forrás segítségével három napos programsorozattal várták gyerekeknek és felnőttnek egyaránt.