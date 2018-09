Őszi ízek és színek a piacon

Sorba fűzött piros, méregerős paprikák, kiültetni való saláták vagy friss szőlők, almák. Egyre több standon lehetett kapni sütőtököt is, diót viszont csak elvétve de borsos áron.

– Szőlőt, fügét, eltenni való apró hagymát és gyalult és dísztököt hoztam – mondta el a Szilvásszentmártonban gazdálkodó Krokovics Jánosné. Megjegyezte: dióból csak keveset hozott, a kártevők miatt minden termés fekete. Kilóját a piacon négyezer forint körül adják.

– Itt vettem 250 forintért nagyon finom almákat múlt héten. A gyerekeknek édeset viszek, mi a papával a savanykásat szeretjük – mondta el az egyik vásárló nagymama. A kaposvári nagypiacon még mindig kapni csemegekukoricát is. Egyre több standon találni fejtett babot és mákot is.

– Kiültetni való salátát hoztam, keresték, de olyan közepes volt a pénteki forgalmam – mondta el a nagyberki Vendelné.

Megjelentek a bimbós több színben pompázó krizantémok is. Áruk ezer forinttól indul. A vázákban pedig őszi rózsák díszelegnek. A húsos pultokban füstölt áruk széles kínálatát találjuk. Az egyik eladó azt mondja: a hideg idő beköszöntével egyre többen keresik a házi szalámikat, tepertőt. De nem csak Márton-napkor, hanem már most fogy a libacomb és a kacsamáj is nagyon kedvelt.