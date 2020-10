Mi maszkokba, a piac pedig őszi színekbe burkolózott

Tömött kosarakkal közlekedtek a maszkok védelme mögé rejtőzött vásárlók a Kaposvári Nagypiacon. De amit láttunk, mindenért kárpótolt.

A szokásos pénteki forgatagban jól fogyott a krumpli, amely mostanság került elő a földből. Földesi Gáspár, kaposvári őstermelő vörös és lilahagymát is kínált. De vevői inkább a körtét kapkodták. A szezongyümölcsök közül még népszerű volt a szilva és szemezgethettünk szőlőből is. De a termelői alma is gazdáját kereste, többféle méretben és színben. A dió még mindig csillagászati áron kacsintgatott az őstermelők asztaláról, de legalább már ötezer forint alatt is akadt.

Megjelent a kedvelt őszi finomság a sütőtök is, de meglepődve tapasztaltuk, hogy kikandikált a csemegekukorica is a szatyrokból. Érdekes színfolt volt az import zöldségek között virító lila karfiol is, ami valahogy nem akart elkelni. Piaci körútunk végéhez közeledve megállapítottuk, hogy a kaposvári asszonyok készítenek savanyú paprikát, mert az alma formájút zsákszám is vitték.

Az ősz visszavonhatatlan beköszöntét jelezte az is, hogy megjelentek a mindenszentek első hírnökei. Egyre több helyen vásárolhattunk koszorúkat: volt színes, műanyag és tobozból készült is.