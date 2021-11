Öt százalékos fertőzöttségnél jöhet a látogatási tilalom a szociális intézményekben

Látogatási és intézményelhagyási tilalmat kell elrendelni azokban a szociális intézményekben, ahol a bentlakók legalább öt százaléka koronavírussal fertőzött, és nem megoldható az izoláció. Ide tartoznak az idősotthonok, a fogyatékkal élők intézményei és a gyermekotthonok is. A somogyi intézményekben fokozottan figyelnek a higiéniára, az általunk megkérdezettekben nincs koronavírusos beteg.

Csak szájmaszkban és testhőmérséklet-mérést követően léphetnek be a látogatók a kaposvári Liget otthonba. – Saját hatáskörben dönthetünk a látogatási tilalomról, akkor zárhatunk be, ha öt százalékot meghaladja a koronavírus fertőzöttek száma – mondta Lelovicsné Tóth Éva, a Liget Otthon szakmai vezetője. Hozzátette: a szakmai utasítás szerint, ha a lezárásra sor kerülne, a három oltással rendelkező gondozottat látogathatja az a családtag, aki szintén rendelkezik három oltással. Felmentés adható abban az esetben is, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni. Kiemelte: lakóik és dolgozóik többsége is megkapta már a harmadik, emlékeztető vakcinát. – Jelenleg hatvan lakónk van és nincs közöttük koronavírusos beteg, s a dolgozóink között sem jelentkezett olyan tünet, amely a megbetegedésre utalna – jegyezte meg.

Világos Krisztián, a Zselic Idősek Otthona intézményvezetője elmondta: az oltatlan hozzátartozók bejelentkezés szerint a látogatókonténerben találkozhatnak a gondozottjukkal. Hozzátette: tavaly októberben készült el, a különleges találkozóhelyet telefonnal, kihangosító eszközökkel is ellátták, így még a nagyothallók is jól értik hozzátartozóikat. A védettségi kártyával rendelkezők szájmaszkban bemehetnek az intézménybe, a nagyon beteg, ún. terminális állapotban lévő gondozottakat védőruhában lehet meglátogatni. Megjegyezte: az intézményben dolgozók és lakók átoltottsága 99 százalékos.

Kell a maszk

Óvári Róbert, a Magyar Pünkösdi Egyház kaposvári szeretetotthonának igazgatója elmondta: nem rendeltek el látogatási tilalmat, mivel nincs fertőzött az intézményben.

– A gondozottjaink és dolgozóink többsége kérte a harmadik oltást, csak azok nem kapták meg, akiknek egészségügyi állapota miatt nem adható a vakcina – mondta. Kiemelte: csak szájmaszkban léphetnek az intézménybe és fokozott fertőtlenítést rendeltek el az idősek biztonsága érdekében.

Október 30-tól visszavonásig a Kaposi Mór Oktató Kórház valamennyi telephelyén látogatási tilalmat vezettek be. Kizárólag maszkban lehet belépni az egészségügyi intézménybe, melyet az udvaron is használni kell. Belépéskor kötelező a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés. A Tallián utcai porta felőli bejáratot kizárólag a mozgásukban korlátozott betegek használhatják. Gyermekek és mozgáskorlátozottak csak egy kísérővel léphetnek be a kórházba.

