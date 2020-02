Ötletnek sem jó a szuvenírtatu

Hiúz, kajmán és tatu költözött a Fekete István Látogatóközpont kiállítótermébe, a Rippl-Rónai Megyei Múzeum és a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum csütörtökön megnyílt közös kiállításának köszönhetően.

A Ne vedd, védd! – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerepe a veszélyeztetett fajok védelmében című tárlat nemzetközi védelem alatt álló fajokat igyekszik bemutatni és tudatosságra nevelni az állampolgárokat. Azt ugyanis kevesen tudják, hogy a NAV nemcsak az adózással foglalkozik, de múzeumot is üzemeltet, amely a múlton kívül a hivatal jelenét is bemutatja.

– Célunk az emberek tájékoztatása – mondta el a Somogyi Hírlapnak Dvorszky Anikó, a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum kulturális főreferense. – Azt szeretnénk elérni, ha az emberek, bárhol forduljanak is meg a világban, tudatosabban viselkedjenek turistaként.

A kiállításon védett állatokból készült ajándéktárgyak is találhatóak, így kígyóból készült hamutartót, krokodilbőr táskát is láthatnak az érdeklődők. Ezeket a pénzügy­őrök foglalták le a reptéren, csomagforgalomban vagy a határon. – Egyre többen jutnak el egzotikus országokba, ahol az ember jóhiszeműen is hozzájuthat ilyen termékekhez – mondta Dvorszky Anikó. – S persze olyan is van, hogy a turista elhiszi, segít a nehéz anyagi helyzetben lévő eladónak. A legtöbbször azonban, csak szegénynek tűnnek a kereskedők, valójában viszont egy kiterjedt hálózat tagjai. Tehát, ha még jó ötletnek is tűnhet egy preparált tatu megvásárlása külföldi utunk alkalmával, nem érdemes kockáztatni a vámnál.

– A különösen veszélyeztetett és magas értéket képviselő állat, növény vagy a belőlük készített termékek esetén akár bírságot is kaphat a vásárló – hívta fel a figyelmet a Dvorszky Anikó. – Található a kiállításon egy „kobrapálinka”, a kígyó egy fekete skorpiót tart a szájában. Ezzel nem csak az a gond, hogy két veszélyeztetett állat pusztult el az elkészítéskor, de a körülötte lévő folyadékról sem tudhatja a vevő biztosan, milyen alkohol.

Az egzotikus állatok és a belőlük készült termékek vásárlása a Washingtoni Egyezmény (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floramiatt, CITES) alapján tilos, amelyhez hazánk 1985-ben csatlakozott. Ez a veszélyeztetett fajok nemzetközi kereskedelmét hivatott meggátolni.

A vándorkiállítás nagy sikerrel nyílt meg tavaly Keszthelyen, Kaposvár a második állomása. A NAV célja, hogy az ország minél több pontjára eljusson a különleges, ismeretterjesztő tárlat.