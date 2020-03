Otthoni imára buzdítanak a felekezetek

Bezárnak a templomok ajtajai és a gyülekezeti alkalmat is felfüggesztik a különböző felekezetek a koronavírus járvány miatt.

A hívek azonban nem maradnak istentisztelet nélkül, hiszen a legtöbb gyülekezet az interneten, illetve a televízión keresztül közvetíti alkalmait. A Kaposvári Református Egyházközség minden vasárnap online közvetítést tart a templomból, amelyet Facebookon és Youtube-on keresztül lehet nyomon követni. Mivel sokak nem rendelkeznek számítógéppel és internettel, így a járványügyi intézkedések ideje alatt, a Somogy Televízió minden vasárnap 15 órától a kaposvári református templomból sugároz istentiszteletet, amelyet kedden esténként megismételnek.

A kaposvári evangélikusok is online, interneten keresztül közvetítik vasárnaptól az istentiszteleti alkalmaikat. Pongrácz Máté, lelkész megkeresésünkre elmondta: elindítanak egy programsorozatot is Minden nap címmel. Ennek lényege, hogy minden reggel a közösségi oldalon bejelentkeznek a lelkészek, megadnak egy-egy igeszakaszt János evangéliumából, majd elmondanak hozzá néhány gondolatot. Csütörtökönként pedig élőben jelentkeznek, amellyel a felnőttek mellett, a hittanos gyereket is szeretnék megszólítani.

A Kaposvári Békevár Baptista Gyülekezet már az elmúlt vasárnap is interneten keresztül közvetítette az istentiszteletet. A járványhelyzet ideje alatt vasárnap délelőtt tíz óránként sugározzák az alkalmakat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia pedig úgy döntött, hogy a templomokat nem zárják be, viszont a nyilvános liturgiákat egyelőre szüneteltetik. Ez alól kivitél a temetés, de azt egyszerű formában, röviden kell megtartaniuk.