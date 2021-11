Ötven fát ültettek az ötven éves Videoton udvarán

Ötven fát ültettek a Videoton udvarán kedden abból az alkalomból, hogy a kaposvári telephely 2021-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozat keddtől péntekig tart a csaknem 1300 dolgozót foglalkoztató cégnél.

Ezt ne hagyja ki! Budapest vezetése eladná a Városháza épületét, baloldali üzleti körök tennék rá a kezüket

– Ez ám az összhang, még faültetésben is egy hullámhosszon van a csapat – mondta mosolyogva Gerber András senior igazgató, aki munkatársaival együtt kedden lapátot ragadott. – Napra pontosan 1971. november 5-én avatták fel a kaposvári elektroncsőgyárát, amely fontos dátum volt a megye gazdasági életében.

A fél évszázados évforduló kapcsán fotókiállítás nyílt a gyár előtti parkolóban, amely a cég fejlődését tárja a látogatók elé. Fényfestés, nyílt nap és gyárlátogatás egészíti még ki a programsorozatot, egy kiállítás pedig az elmúlt évtizedekben gyártott termékeknek állít emléket.

Pálca Levente igazgatótársa, Fábián Balázs is kivette részét a keddi faültetésből. Lapunknak azt mondta: egy olyan közösségi rendezvényt szerveztek, amelyhez mindenki az első hívó szóra csatlakozott.

– Számos esetben előfordult, hogy egy-egy családból több nemzedék dolgozott a gyárunkban – mondta Fábián Balázs. – Volt, hogy szülő-gyermek vagy épp házastársak jelentkeztek a céghez, s hosszú éveket, évtizedeket töltöttek nálunk. Bár a most 50 éves cég többször átalakult, ám folyamatosan érzékelhető a változás, amely lehetővé tette, hogy nemzetközi szinten is eredményesen működjünk. A Videoton vállalatcsoporthoz 1997 óta tartozunk, s az eltelt 24 év alatt több mint tízmilliárd forintot különítettünk el egyebek mellett gép- és technológiavásárlásra vagy épp csarnoképítésre, -bővítésre. Állandóan voltak új ötleteink, s így vagyunk ezzel pillanatnyilag is, mivel ez adja meg az esélyt, hogy az előttünk álló években, évtizedekben is sikeres maradjon a cég. Kaposváron csaknem ezer kollégánk van, Marcaliban közel háromszáz munkatársat foglalkoztatunk.

A kaposvári Videotonnál az ötvenes számot 2021-ben nemcsak a kerek évforduló miatt emlegetik sűrűn, hanem az immár bizonyosra vehető 50 milliárd forintos rekordárbevétel kapcsán is. A stratégiai termékek között jegyzik többi közt a fényepillátort, a hajszárítót, vasalót, az autóipari alkatrészeket, továbbá az akkumulátorokat is. Fábián Balázs azt mondta: péntekig ünnepelnek, gyárlátogatást szerveznek a vállalat nyugdíjasainak, s zárásként gálaestet is tartanak. Aznap időkapszulát helyeznek el a főbejáratnál és tűzijátékkal zárul majd a rendezvény.

Fotó: Lang Róbert