Pálmalevél pótolja a tűlevelet, és színes inget hord a Mikulás

Alaszka, Hawaii, és Olaszország. Három kaposvári osztálytárs, három édesanya, a világ három távoli pontjáról küldött karácsonyi üdvözletet egymásnak és lapunk olvasóinak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Melinda Macyt Hawaiin éri majd a karácsony, ahol nem egyszerű igazi fenyőfát szerezni. Fenyő híján kültéren a pálmafákat díszítik fel. Amerikai párját Taszáron ismerte meg még a balkáni háborúk idején, és amikor a férfit hazavezényelték, vele ment. Éltek már Mexikóban, Floridában és Virginia államban is. Családjával négy éve költözött a hawaii Waipahura. — A szokások legtöbbje az amerikai kultúrából jött át, itt is sonkát és pulykát esznek, de a hawaii tradíció szerint „imu”-ban, vagyis földbe vájt veremben sütnek disznót is, amelyet forró kövekre helyeznek és banánlevelekbe tekernek – mesélte Melinda, aki az égőkkel feldíszített pálmafák között nehezen hangolódik rá a karácsonyra. Pedig Hawaiin nagyon hamar megkezdődik a szezonja.

– Hálaadás után, vagyis november utolsó hétvégéjén megkezdik a karácsonyi dekorálást. A karácsonyfát is a legtöbben már hetekkel az ünnepek előtt feldíszítik, viszont az ajándékok átadására várnak karácsony reggelig. Ezt a hagyományt átvettem, mert a férjem amerikai, és ő ragaszkodott ehhez a tradícióhoz. Itt nem a Jézuska, hanem a Télapó hozza az ajándékokat, aki rövidnadrágban és hawaii ingben jár. A felesége is él a köztudatban: Tutu Melének hívják. A helyiek gyakran tartanak parkokban és a strandokon karácsonyi összejöveteleket, amelyeken Mele Kalikimakát, boldog karácsonyt kívánnak egymásnak. Sajnos az idén ezek a rendezvények elmaradnak a járvány miatt. Most még a szigetek közötti átjárás is korlátozott, negatív Covid-teszthez kötik a beutazást – mondta Melinda.

Gyöngyi Wilson kilenc éve, családjával költözött Alaszkába.

– Itt december hatodikán senki nem fényesíti a csizmáját. Szenteste jön a Télapó, aki az ajándékokat hozza a jó gyerekeknek, és virgács helyett széndarabokat a rosszaknak – mesélte Gyöngyi, aki szintén katonafeleségként került a tengerentúlra. – Az alaszkai North Pole városban áll a Mikulás háza. Az utcák pedig karácsonnyal kapcsolatos neveket viselnek – mesélte a négygyermekes édesanya. – Majdnem minden városban fényképezkedhetünk rénszarvasokkal, és a kutyaszánozás is nagy élmény a havas alaszkai tájon. Mi karácsonykor végigautózunk a településen, és gyönyörködünk a fényekkel feldíszített házakban. Közben karácsonyi dalokat énekelünk. Töltött káposzta helyett már mi is pulykasültet készítünk.

Elmondta: a koronavírus az idén náluk is átírta a karácsonyt. Az éttermek nem zajosak a vendégektől, és a város karácsonyfája körül sem gyülekeznek az emberek. Nincsenek izgatott gyerekek – mesélte a kaposvári anyuka a föld másik oldaláról, ahol nincs másnapja az ünnepnek, így 26-án már dolgoznak az emberek.

– Ha nem is a Télapótól, de szenet kapnak Olaszországban is a rossz gyerekek. Sőt itt még szénformájú cukorkát is lehet venni – mesélte Szabina, aki néhány éve dolgozni ment Olaszországba, és ott ismerte meg élete párját. – Itt rendszerint már december elején áll a karácsonyfa. Igaz, többnyire műfenyő. Egy kicsit hiányzik a fenyőillat, de itt más a szokás – mesélte a családanya.

– December 8-a a szeplőtelen fogantatás napja, ekkor kezdődik nálunk a karácsonyi ünnepkör, ami január 6-ig, vízkeresztig tart. Akkor jön a „Befána”, vagyis a boszorkány, aki a jó gyerekeknek csokit hoz, a rosszaknak szenet. Az olaszoknál nincs különösebb népszokás, itt úgymond az ételekben teljesedik ki az ünnep – mesélte a Siófokról elszármazott édesanya. – Szenteste összegyűlik a család, csak halat eszünk, amelyhez többnyire sült zöldség a köret. A szárított hal és a csicseriborsó állandó szereplői a menünek. Kedvencem az olajban sült articsóka – tette hozzá. – Szenteste hús nincs az asztalon. Éjfélkor tartjuk az ajándékosztást, addig tombolahúzással múlatjuk az időt, közben sütit és csokit majszolunk. A torrone a kedvenc, ami egy kifejezetten karácsonyi, jellegzetes olasz édesség.

– Rendszerint nagy családi körben telik az ünnep, ám az idén hatnál többen nem lehetünk együtt. A többi családtaggal online ünneplünk. Szeretném már kicsit „megdögönyözni” a sógornőm másfél éves kisfiát, aki úgy nőtt fel, hogy alig láttuk a karantén miatt – mesélte Szabina, aki saját szemével látta, hogy milyen súlyos károkat képes okozni a koronavírus. – Férjem egyik kollégája másfél hónapig küzdött a betegséggel, és a tüdejét tönkretette a koronavírus. Olaszországban jelenleg mindenki reménykedik, hogy talán a kormány enyhít a szigorításokon és az ünnepekre megnyitnak az éttermek.

Pénz a pudingban, kórusok az utcán

A mezőcsokonyai származású Sándor József feleségével és gyermekeivel együtt él az angliai Heyshamban. Mivel angol családba nősült, mélyebben megismerhette az ottani karácsonyi szokásokat. Elmondása szerint sok mindenben hasonlít a két nemzet ünneplése, de mégis vannak eltérések. – Itt is nagy hagyománya van az ünnepi vacsorának – mondta Sándor József. – Töltött pulykát fogyasztunk, a húst áfonyaszósszal, mézben sült paszternákkal és sült kelbimbóval tálaljuk. Kerül az asztalra szalonnába tekert kolbász, sült krumpli és sajtszószos karfiol is. A desszert általában puding, amit nyakon öntünk brandys szósszal, majd meggyújtjuk. Régebben egy penny is került a pudingba, s akié a pénzes desszert lett, annak szerencséje volt a következő évben.

A feleségével Londonban élő, mernyei származású Borongics Péter elmondta; a karácsonyi éneklésnek is nagy hagyománya van Angliában. Az utcán kórusok dalolnak tradicionális énekeket. A karácsonyi ajándékot nem szenteste, hanem 25-én reggel kapják meg a gyerekek. Az adventi koszorún négy helyett, öt gyertya található. Az utolsót karácsony napján gyújtják meg. Borongics Péter kiemelte: az idén odakint sincsenek karácsonyi vásárok és sokkal kevesebben vannak a bevásárlóközpontokban is.