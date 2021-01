Pályát tévesztettek a vadkanok, gyepszőnyeg bánta a látogatást

Milliós károkat okoznak a vadak a somogyi önkormányzatoknak. Pogányszentpéteren a futballpályát túrták fel a vaddisznók, Iharosban és Somogycsicsón pedig a fákat dézsmálták meg az állatok. A vadak a konyhakerteket sem kímélik, sokan ezért inkább már nem is művelik földjeiket.

Focisták helyett a vaddisznók „játszottak” a pogányszentpéteri futballpályán az elmúlt hetekben. Az állatok több helyen is feltúrták a százszor negyvenöt méteres gyepet. Van, ahol húsz centiméternél mélyebb csapásokat hagytak maguk után, de dagonyázó helyet is kialakítottak a fűben. Tettükkel nehéz helyzetbe hozták a Zala megyei harmadosztályban játszó csapatot, ezért a focisták kénytelenek lesznek más településen pályára lépni majd.

Flinger Tamás, Pogányszentpéter polgármestere elmondta: már beszéltek egy futballpályákkal foglalkozó nagykanizsai szakemberrel, aki szerint boronálni és füvesíteni kell majd a területet, de kerítésre is szükség lesz azért, hogy megakadályozzák a további károkat.

– Ehhez nagyon sok pénzre lenne szükségünk – fogalmazott Flinger Tamás. – Az önkormányzat és Ferencz Zsolt, a focicsapatot működtető Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület elnöke is mindent megtesz azért, hogy visszaállítsuk eredeti állapotába a pályát. A bajnokság márciusban folytatódik, de az biztos, hogy nem ezen a gyepen játszanak majd a focisták. Tárgyalunk Nagykanizsa-környéki településekkel, hogy ott rendezhessük a hazai meccseket, viszont ha nem jön össze, akkor Iharosban lennének a fordulók, bár az sem biztos még.

– A kertekben is látszanak a vadállatok nyomai – folytatta a polgármester. – Mivel településünk az erdő szomszédságában van, a vadak könnyen be tudnak járni szinte mindenhova. Az önkormányzatnak volt egy gyümölcsöse és málnaültetvénye, de azt is teljesen feldúlták. Az itt élők már el sem vetik a kertjeiket, hiszen nincsen értelme gazdálkodniuk. A vadállatok megfékezésének egyetlen megoldása az lehet, ha az egész falut körbekerítjük, de az lehetetlen – tette hozzá Flinger Tamás.

A Pogányszentpéterhez közeli településeken is hasonló a probléma. Horváth Győző, Iharos polgármestere elmondta: a vadállatok teljesen tönkretették a közmunkaprogramban telepített majdnem két hektáros gyümölcsöst, de a gabonával elvetett földeken is nagy pusztítást végeztek korábban.

Pár évvel ezelőtt a Sefag Zrt. Iharosi Erdészetétől hétszázezer forint kártérítést kaptak, de ez csak a költségeik egy részét fedezte, melyből például kerítést építettek. Horváth Győző kiemelte: a zártkertekben is komoly gondot okoznak az állatok, így aki nem védekezik, annak szinte semmije sem marad.

Somogycsicsón is meggyűlt már az emberek a baja a vadakkal. Faggyas József polgármester elmondta: az önkormányzat mintegy félszáz tuját ültetett el korábban, melyet az állatok teljesen tönkretettek, de a kerteket is feldúlták, ezért a helyiek csak kevés terményt tudtak betakarítani. Hozzátette: a falu egyik felét már lekerítették, a másikat azonban nem tudják és nem is lehetne megoldani úgy, hogy teljesen védett legyen a település.

Védekezésre is lehetne fordítani a károsultaknak kifizetett vadkár összegét

Mocz András, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) Somogy megyei vidékfejlesztési alelnöke elmondta: a vad által okozott kárt a vadászatra jogosultnak kell megtérítenie, ezt a törvény is előírja. A társaságoknak és a gazdálkodóknak arra kellene törekedniük, hogy miként lehetne megelőzni a vadak által okozott károkat. – Ebben mindkét félnek közre kell működnie – fogalmazott. – Ha a konkrét pogányszentpéteri esetet nézzük, akkor megoldás lehet egy villanypásztor építése, hiszen a pálya közel van az erdőhöz, emiatt az állatok könnyebben odamennek. Mivel enyhe az idő, ezért a földben lévő kukacok, lárvák a talaj felszínéhez közel helyezkednek el, ami odacsalja a vaddisznókat.

– Intenzívebb etetéssel kevesebb kár lehet a kiskertekben is – folytatta Mocz András. – Azt gondolom, hogy ha a vadásztársaságok többet etetnek és védekeznek stabil kerítéssel, villanypásztorral és őrzéssel, akkor az olcsóbb lenne, mint kifizetni a vadak által okozott kár összegét, ráadásul a termelőknek sem okoznának bosszúságot. A vadkár kifizetése ablakon kidobott pénz, amit a megelőzésre is lehetne fordítani. Úgy tudom, bár még pontos adatok nincsenek, de tavaly kevesebb vadkárt fizettek ki a vadászatra jogosultak, mint egy évvel korábban.

A társaságok védekezése hatékonyabb volt, többet fordítottak erre – tette hozzá a szakember.