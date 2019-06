Pápai Joci is fellépett a Bárka táborban

Több mint 1600 gyermek táborozhat idén a Magyar Református Egyház Bárka táborában – hangzott el a megújult balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferenciaközpont avatásán szerdán.

Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a református egyház 800 millió forintos kormányzati támogatásának köszönhetően 2021-ig mintegy 6500 magyar fiatal üdülhet a táborban. Az idén pedig legalább 1600 lakója lesz a Bárkának.

Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház dunántúli egyházkerületének püspöke hangsúlyozta: a hatnapos, ötéjszakás tematikus táborok helyszíne, az SDG hotel és konferenciaközpont 750 millió forintos kormányzati támogatással újul meg idén. Korszerűsítették a központi vizesblokkokat, szigetelték a homlokzatot, és kicserélték a tetőburkolatot is. Új konyhai berendezéseket vettek, felújították a sportpályát, és épült egy új játszótér is hintákkal, kötél- és akadálypályával, a felnőtteknek kültéri fitneszparkkal. A tábor szerdai megnyitóján Pápai Joci énekes dalszerző, a Bárka tábor jószolgálati nagykövete is fellépett.