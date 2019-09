Paprikafüzér találkozott gombadömpinggel a piacon

Felfűzött piros paprikák, mosolygós szilvák és illatos gombák várták a vásárlókat a kaposvári nagypiacon. A virágosoknál az árvácska mellett megjelent már a krizantém is, amelyet cserépben és szálanként is kínáltak.

– Édes-e a szilva, gombócba tölteném – kérdezte az egyik vásárló Vendel Bélánét. A nagyberki őstermelő standján zellert, petrezselymet, fokhagymát és paprikát is kínált, de kapható volt nála maga őrölte pirospaprika is. Saláta és eper palántát is árultak a kaposvári nagypiacon.

– 1200-at tettem el, jövő héten már hozom a friss salátát a batéi kertemből – mondta el Gálné Edit. Gombából sem volt hiány, a vargánya és laska mellett különleges petrezselyemgombát is kínáltak.

– Kellene csapadék még, hogy legyen gomba és a lehűlés sem kedvez neki – jegyezte meg a nagybajomi Horváth Karolina.

– Sokan keresik a lecsóba a paprikát, csalamádéhoz a káposztát, uborkát – mondta el Rádóczi Imre kereskedő. Kapható nála ezer forint per kilós áron idei Milotai fajtájú dió is. A kosarakba került felfűzött erős paprika is, de sokan álltak sorba csemegekukoricáért is.

– Pénteken lecsó lesz, szombaton gulyásleves gőzgombóc, vasárnap meg töltött hús krumplival – sorolta a hétvégi menüt Fekete Józsefné, miközben az alapanyagokat kereste a piacon.