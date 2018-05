Páratlan páros, világsztár zenészek és szép borok

Gasztronómiai és kulturális csemegék várják a Kaposvári Vigasságok terére érkezőket a nyár második hétvégéjén péntektől vasárnapig. A Somogy Megyei Önkormányzat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezete és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata összefogásának köszönhetően az idén is megrendezzük a Somogyi Borfesztivált – közölte Biró Norbert.

Immár második alkalommal várjuk június 8. és 10. között a somogyi gasztronómia és kultúra iránt elkötelezetteket a Kaposvári Vigasságok terére – mondta a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, aki a második Somogyi Borfesztivál részletes programját is ismertette. – A tavalyi siker egyértelművé tette, ismét borfesztiválon kell bemutatni, népszerűsíteni a dél-balatoni borokat. Mind a szervezők, mind a borászok egyetértettek abban, jó ötlet volt Somogyország közepén is megmutatni azokat az értékeket, melyekre méltán lehet büszke minden somogyi polgár.

A nulladik napon, hetedikén este borvacsorákon népszerűsíti a Kapos Étteremben a Katona Borház, a La Pergola Étteremben a Konyári Pincészet, a Corner Étteremben a Veszprémi Pincészet, a Trattoria Étteremben a Podmaniczky Pincészet, a Corso Étteremben az IKON Borászat, a Bárány Fogadó és Étteremben a Garamvári Pincészet, a L’Altro Étteremben pedig a Bujdosó Pincészet borait. Másnap délelőtt a hagyományos Somogy Bora választás zajlik, majd tehetséges kaposvári fiatalok nyitják pénteken délután négykor a színpadi produkciók sorát. A Z-Generációt követően pedig a borok, bordalok mellett elkötelezett Vivat Bacchus produkcióját élvezheti a közönség a hatórás fesztiválmegnyitóig. Ekkor mutatják be a délelőtti borverseny győztes nedűjét, kihirdetik Somogy Borát.

– Ezt követően országos hírű előadók váltják egymást a színpadon – tette hozzá. – Előbb Szulák Andrea, majd a tavalyi fesztiválon is sikert aratott Dániel Balázs Boogie Woogie Trió lép fel Pleszkán Écskával kiegészülve. Az est csúcspontja minden bizonnyal Szikora Róbert lesz, aki az R-GO frontembereként varázsolja el slágereivel a közönséget. Tavaly is utcabállal zártuk a borfesztivál napjait, így lesz ez idén is. A népszerű Senior együttes húzza majd a talpalávalót pénteken és szombaton is egészen éjfélig. Szombaton már délután fél háromtól várjuk az érdeklődő borbarátokat és természetesen azokat is, akik csak a kulturális programokra kíváncsiak. Este hétig somogyi előadók produkcióját láthatják, hallhatják vendégeink. A Heart& Soul, a Somogy Táncegyüttes, a marcali Calympa Énekegyüttes, Gregorovics Tamás és Gál Laura, valamint a Maniac Brass Band is fellép nálunk, közben délután három órától a legújabb Somogy Borát is megkóstolhatják a szép borok kedvelői. Este ismét sztárokat szólítunk színpadra, héttől a Random Trip, majd Keresztes Ildikó koncertje emeli a fesztivál fényét.

Az első két nap programjai ingyenesen látogathatóak, ám vasárnap már fizetni kell a koncertért. Mondjuk ez így volt tavaly is, hiszen akkor a Quimby lépett fel, az idén pedig igazi világsztárt köszönthetünk. Este, a hat órás kapunyitást követően a legendás Genesis egykori gitárosa, Steve Hackett a magyar jazz és világzenei fúziós műfajban utazó Djabe zenekarral és a Mezzoforte dobosával, Gulli Briemmel gondoskodik arról kilenctől, hogy felejthetetlen élményekkel távozzon minden érdeklődő a második Somogyi Borfesztiválról.

Ahogy tavaly, úgy az idén is fesztiválpohárból kóstolhatnak kiváló, korábban már minősített dél-balatoni borokat a fesztiválra kilátogatók. Nincs változás vásárlás tekintetében sem, maradnak a zsetonok. Jó hír is akad ebben a kérdésben, hiszen a tavalyi zsetonok és poharak felhasználhatók lesznek. Az viszont talán már kevésbé jó hír, hogy telt ház esetén kénytelenek leszünk bezárni a kapukat, eleget téve a szigorú biztonsági feltételeknek. Ennek ellenére arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjön el a Kaposvári Vigasságok terére június 8. és 10. között, ismerje meg somogyi értékeink közül a szép borokat, a pálinkakülönlegességeinket, kóstoljon igazi somogyi sonka–sajt ínyencségeket.

Számos somogyi borászat mutatkozik be a háromnapos rendezvényen

A második Somogyi Borfesztiválon a kiváló minőségről többek közt a Bujdosó Pincészet, a Buzás Pincészet, a Buzássy Pince, a Fáncsi-Hegyi Pince, a Garamvári Szőlőbirtok, a Hujber Pince, az IKON Borászat, a Koltai Pince, a Katona Pince, a Légli Szőlőbirtok, a Pócz Pincészet, a Podmaniczky Pincészet, a Rád-Vin Borászat, a Szabó Bormanufaktúra, a Szentpály Pincészet, a Trunkó Pincészet, a Várszegi Pincészet és a Veszprémi Pince gondoskodik – zárta a második Somogyi Borfesztivál programjának ismertetését Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke, aki arra biztatott mindenkit, látogasson el a Vigasságok terére június 8. és 10. között.