Párját várja egy sérült hím vörös vércse Szentesen

Vörös vércse fiókákat szeretnének felnevelni és visszaengedni a vadonba a drávaszentesi madárrepatriálóból. A Duna-Dráva Nemzeti park szakemberei már megkezdték a tenyésztés engedélyeztetését.

A Drávaszentesi Oktatóközpontnak is feladata a területen talált sérült állatok ellátása, ezért épült a repatriáló, mely kimondottan madarakra szakosodott. A legtöbb fészekből kiesett, vagy sérült madár a gyógyulást, felépülést követően visszatérhet a vadonba, de vannak olyan sérülések is, melyek ezt lehetetlenné teszik. Ilyen például az áramvezetékek által okozott csonkolás.

Drávaszentesen hónapok óta él egy szárnyaszegett vörös vércse, mely sosem lesz már képes önálló életre, viszont egy hasonló párral szaporodhatnának. Horváth Zoltán tájegységvezető elmondta: szaporításban gondolkodnak, és a fiatal egyedeket visszaengedik az élőhelyükre, melyhez az engedélyeztetési eljárás már megindult. Így ezek a fajok már bemutathatók lesznek a Drávaszentesi Oktatóközpontban, vagyis a ragadozó madarakat is megtudják ismertetni az ide érkező gyermekekkel.

Ha már állatbemutató: újra lesz baromfiudvar a nemzeti park drávaszentesi oktatóközpontjában. Hamarosan benépesül az ól és az udvar is.

Horváth Zoltán arról beszélt, hogy a közelmúltban véget ért beruházás miatt – mely során átrendezték a bemutatóközpont területét, valamint új szociális blokkot is építettek – el kellett bontani a régi baromfiudvart. A lakókat akkor kölcsönbe átadták a helyieknek, illetve más állatbemutató központnak. Most, hogy már van kerítés és sikerült a tyúkólakat is felújítani, érkezhetnek vissza a háziállatok, melyek között van pulyka, gyöngytyúk, kendermagos, fogolyszínű és fehér tyúk is.