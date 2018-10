Parókás galambot és óriásnyulat is láthatnak az érdeklődők

Galambok, papagájok, tyúkok, nyulak népesítették be a toponári művelődési házat. A Kaposvári Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület tenyésztői 1986 óta mutatja be különleges madaraikat, emlőseiket. Szeretnék felhívni a figyelmet az ősi magyar fajták megőrzésére.

Három napon át csiripeléstől volt hangos a toponári művelődési ház. Szofi édesapjával érkezett a kiállításra. A belga óriásnyúl tetszett meg nekik és a színes papagájokba szerettek bele. Évek óta visszatérő látogatók.

– Nézd anya, olyan mintha parókája lenne – mutatott az egyik tyúkra Krisztián. Az ötéves kisfiú a ketrecek között rohangálva nézegette a különleges madarakat. Több tucatnyi szárnyast és nyulakat hoztak el a V255 Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület tagjai.

– Galambok, díszmadarakat, tyúkokat és nyulakat hozunk. Pénteken kezdődött a kiállítás, első nap bírálták nyolcan az állatokat, többen kaptak kiváló minősítést – mondta el Horváth József. A főszervező hozzátette: negyven fajta galambot hozott el ötven tenyésztőjük. Nem csak a felnőtteket, hanem a fiatalokat is érdekli a tenyésztés.

– Szerencsére egyesületünkben biztosított az utánpótlás. Az idősebbek mellett általános és középiskolások is a tagjaink között vannak. Azt tapasztalatom szívesen fogadják az idősebbek tanácsait is – jegyezte meg Horváth József.

Horváth Áron három éve tenyészt galambokat. A kiállításra tizennégy madarát hozta el, kiváló minősítést is kapott.

– Voltak a nagypapámnak galambjai, majd a Kaposvári Állattenyésztési Napokon megláttam egyet, majd elkezdtem velük foglalkozni – mesélte Horváth Áron. Megjegyezte: nagyon fontos a helyes táplálás, a tollazatuk megfelelő legyen és egészségesek legyenek. Szeretne jó állományt létrehozni, valamint a sárga-fakó színű galambokat tenyészteni, amelyekből országszerte nagyon kevés fordul elő.

