Patikakálváriát járt a pirulakutató beteg

Habár több patikában is próbálkozott olvasónk, az inzulinrezisztenciájára rendszeresen szedett gyógyszerét hosszú ideig nem tudta kiváltani.

Szerkesztőségünket kereste meg olvasónk azzal a minap, hogy inzulinrezisztenciájára szedett tablettáját lehetetlen megvásárolni, hiába szerezte be gyorsan a receptjét és vágott neki a kisebb kálváriával felérő körútnak. Három különböző patikában is hiába próbálkozott.

Utánajártunk, meddig nem lehet hozzájutni a Merckformin XR 500 milligrammos gyógyszerhez, ami a cukorbetegségben szenvedők életét könnyíti meg. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) arról tájékoztatta lapunkat, hogy gyártási gondok miatt nem volt elérhető a készítmény, amely azonban október első napjaiban véget ért. A terméket jelenleg is szállítják a nagykereskedőkhöz, s a hiány utáni felvásárlás miatt fordulhat az elő, hogy a betegek átmenetileg nem éri el.

Érdeklődtünk a kaposvári Északnyugati Gyógyszertárban, ahol még néhány dobozzal volt a készítményből. Az egyik nagykereskedőnél korlátozottan elérhető, a másiknál látszólag elérhető. – Helyettesíteni nem lehet – mondta Tóthné Kalota Veronika, vezető gyógyszerész. – Olyan készítmények érhetőek el csak, amelyekben több a hatóanyag, ezért a betegeknek azt javaslom, mielőtt elindulnának kiváltani a Merckformin receptjüket, érdeklődjenek a patikában, akár telefonon is.

Akadozó ellátásról számoltak be Balatonföldváron, a Gondviselés Patikában is. – Múlt hónapban nem volt egyáltalán nálunk – mondta Győrbíró László, a gyógyszertár tulajdonosa. Szerinte nem stabil az ellátás, pedig egy hatásos, bevált gyógyszerről van szó, mert a cukorbetegségre szedettek közül, az XR olyan változat, ami kevésbé okoz emésztőrendszeri problémákat. A gyógyszer hatóanyaga a metformin, a tabletta szedése pedig népszerű terápiás módszer. Az pedig egészen egyedülálló, hogy nyújtott hatású, ilyen gyógyszer még egy sincs a piacon – tette hozzá.

Az OGYÉI szerint a betegellátás a hiány idején is biztosított volt. A nagykereskedőknél két másik tablettát lehetett kapni.

Kicsi piachoz nem igazodnak rugalmasan a gyártók

A nyáron robbant a hír, hogy 1500 gyógyszer hiánycikknek számít hazánkban. Azóta is folyamatosan vannak olyan készítmények, amelyekhez csak nehezen jutnak hozzá. – Azt látjuk, hogy több gyógyszer ellátása akadozik – bonyolítja a helyzetet, hogy februártól élesedett az egyéni dobozazonosító, amellyel a vényköteles termékeket el kell látni, emiatt maradhattak el a gyártók az előállítással – mondta lapunknak Szabó Péter, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Somogy Megyei Szervezetének elnöke, aki szerint ehhez hozzá kell szoknunk, mert a gyógyszerszám sokkal jobban nő, mint amennyi új hatóanyag érkezik a patikákba. S a magyar piac az európaihoz képest nem túl nagy, a gyártók programozottan állítják elő a termékeiket.