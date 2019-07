Példát mutatott a Balaton-parti Kft., határidőre elkészült a fejlesztés!

Átadták a felújított siófoki szabadstrandokat, 300 millió forintot költöttek rá, 21. századi körülmények várják a pihenni vágyókat.

A megújult szabadstrandok szabadok és azok is maradnak! Ezt Pintér Tamás, a strandfejlesztésre pályázó Balaton-parti Kft. ügyvezetője mondta. Azt is hozzátette: a rémhírekkel ellentétben Siófok sem most, sem a jövőben nem tervezi szabadstrandjainak fizetőssé tételét. Minden más állítás és hivatkozás hazugság, nyilvánvalóan rosszindulatú híresztelés, amelyben sajnos néhány siófoki is élen jár. A szabadstrandokat, mint ahogy eddig, úgy ezután is, mindenki szabadon és ingyenesen használhatja! A társaság igazgatója sajnálja, hogy egyesek politikai haszonszerzésre próbálják meg felhasználni azt a tagadhatatlan kényelmetlenséget, amelyet a munkák végzése a júniusban berobbant kánikula miatt is okozott, s azzal riogatnak: azért fejlesztették a szabadstrandokat, hogy fizetőssé tegyék azokat, s a siófokiak ne tudjanak lejárni a partra.

Ezzel szemben tény: jó helyre került a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatása. Alig két hónap alatt megújult az arany- és az ezüstparti szakasz is. Az Ezüstparton tartott szerdai ünnepélyes átadón Pintér Tamás ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy június utolsó napjáig mintegy 300 millió forint értékű fejlesztés készült el. Az Ezüstparton játszótér és sportpályák létesültek, de öltözőkabinok és értékmegőrzők is a strandolók kényelmét szolgálják. A Balaton-parti Kft. az Aranyparton is hasonló újításokat végzett, így a parkosítás mellett padokat telepítettek és saválló lejárókat helyeztek ki, valamint 750 méter hosszan a parti sétány burkolatát is kicserélték. A májusi időjárás miatt a kivitelezés nehezített pályán zajlott, amit tetézett, hogy június elején berobbant a kánikula, ami a strandolók kritikáit is magával hozta, ám a munkálatok befejeztével, az új környezetben a kedélyek azonnal lecsillapodtak.

Az átadón Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a turizmus a béke iparága, amely azokban az országokban tud szárnyalni, ahol békesség, rend és biztonság van, Magyarország pedig ezek között van. A képviselő arról is beszélt, hogy a mostanihoz hasonló mértékű hazai forrásból származó támogatásban még nem részesült a Balaton. – Siófokra néhány hét alatt csaknem 500 millió forint támogatás érkezett a strandok fejlesztésére, mégis vannak, akik élcelődnek ezeken a fejlesztéseken, pedig sokkal jobb lenne együtt örülni a sikereknek és nem riogatni a helyi politikai haszonszerzés reményében – mondta Witzmann Mihály, míg Hamvas Péter siófoki alpolgármester arról beszélt, hogy a fejlesztések igazi jelentősége, hogy a helyiek és a turisták is kulturált körülmények között pihenhetnek a szabad strandokon is.

Az átadón valamennyi résztvevő hangsúlyozta: semmilyen terv vagy szándék nincs arra, hogy az ingyenes partszakaszok fizetős strandokká váljanak.

Pintér Tamás megerősítette: a működtetést, a fenntartást a Balaton-parti Kft. továbbra is a megszokott, minőségi színvonalon biztosítja, ha kell, az egyéb bevételeit átcsoportosítva. – Természetesen a jövőben is mindent megteszünk a további fejlődés érdekében, s nem mondunk le a pályázati lehetőségekről, s az állami forrásokról sem – hangsúlyozta az ügyvezető.