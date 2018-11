Pénz, parti és koktélbár a dolgozóknak

Ünnepek előtt pénz áll a házhoz: akad olyan somogyi vállalkozás, ahol több mint százezer forintra számíthatnak a munkások, máshol feszültségoldó partit szerveznek vagy koktélbárban látják vendégül az alkalmazottakat.

– Karácsony előtt azok a munkatársak kapnak pénzt, akik legalább egy éve dolgoznak a vállalatunknál, s nem töltöttek hosszabb időt táppénzen – mondta Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója. – Fejenként több mint százezer forintot adunk, s igaz, hogy kisebb összegre, de azok is számíthatnak az ünnepi kifizetésre, akik kevesebb, mint egy éve, de legalább néhány hónapja dolgoznak nálunk. A törzsgárda tagokat is megjutalmazzuk: hétfőn Marcaliban tartottuk meg az ünnepségünket, pénteken a megyeszékhelyen köszöntjük azokat a dolgozókat, akik 10, 15, 20, illetve 25 éve vagy annál is régebb óta nálunk dolgoznak.

Tavaly egy olyan munkatársunkat köszöntöttük, aki négy és fél évtizede helyezkedett el a kaposvári gyárunkban, most hárman kapnak elismerést. A törzsgárda jutalom több mint 170 dolgozót érint, s fontosnak ítéljük, hogy alkalmazottaink részesüljenek a cég eredményeiből. Rekord évet zárunk: a tavalyi csaknem 35 milliárd forint bevétel 20 százalékkal nőtt, s mintegy 42 milliárd forintot érünk el.

Karácsonyi bónuszt utal a KVGY is. Szalai Gyula tulajdonostól tudjuk: a betanított dolgozóknak mintegy 40 ezer forintot fizetnek, a szakmunkásoknak 70 ezret, míg az alkalmazottak közel 100 ezer forintra számíthatnak. Ezt a juttatást az év közben biztosított kafetérián felül biztosítják, s a hagyományos feszültségoldó partit decemberben újra megrendezik. Szommer Gábor, a kaposvári tejüzem kereskedelmi igazgatója azt mondta: Mikulás napi ünnepséggel kedveskednek a dolgozók gyermekeinek, s már eldőlt, hogy a december 15-iki karácsonyi bulinak a cég rendezvényterme ad otthont. Az összes munkatárs meghívást kap a várva várt összejövetelre, melyet a kaposvári gyár 2006-os újraindítása óta minden évben megszerveznek. A standup comedy hazai sztárjain kívül korábban ismert zenészek is szórakoztatták a népes közönséget, s az idén újabb meglepetéssel rukkolnak elő a házigazdák: helyben profi koktélbárba invitálják a dolgozókat.

– Még csak most kezdődik az év végi gyors számvetés, de úgy tűnik, hogy akárcsak tavaly, úgy az idén is várhatóan jutalmat adunk dolgozóinknak – közölte Tóth Tamás, a toponári pékség vezetője. – Húsz dolgozót – pék, cukrász és eladó – foglalkoztatunk, s a szaktudást és a hűséget kezdetektől fogva megbecsüljük.

Borítékra számítanak a dolgozók

– Hétfőn vártam a főkönyvelőt, s ezután derül csak ki, hogy hányadán állunk – mondta Nagy György, az igali Igal-Agro Kft. ügyvezető igazgatója. – Tavaly mindenki kapott egy borítékot, remélhetően az idén is lehetőség nyílik rá.

Magda Miklós, az egyik kaposvári gyros tulajdonosa azt mondta: azok a dolgozók, akik egész éven át helytálltak, karácsony előtt 120 ezer forint prémiumot vehetnek fel. Havonta 10 ezer forint gyűlt össze, s ezt egyben adja át nekik. Pillanatnyilag két állandó dolgozót alkalmaz nyolc órás munkakörben továbbá egy alkalmi munkavállalót, de jövőre három munkatársat kíván folyamatosan foglalkoztatni.

