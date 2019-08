Pénzt tesznek otthon a gólyatarisznyákba

Ahogy vége a pótfelvételi eljárásnak, gyorsan eldől a kollégiumi helyek sorsa is. Egyáltalán nem mindegy, ki, milyen muníciót hoz, illetve visz magával a szülői háztól, kap-e valamiféle támogatást.

A felsőoktatásban a világ minden táján, így nálunk is természetes, hogy a kollégiumi helyek gyorsan megtelnek, hiszen az intézményi lehetőségek végesek. Az önkormányzatok igyekeznek besegíteni ott, ahol tudnak. A Somogy Megyei Önkormányzat 30 kollégiumi helyet tart fent a Pécsi Tudományegyetem Szántó utcai kollégiumában, amelyekre szerda éjfélig nyújthatták be igényeiket a továbbtanulók.

Itt Kaposvár is tart fent helyeket, de a megyeszékhely albérleti támogatással is segíti azokat, akik nem jutottak be kollégiumba. A felhívás szerint a nappali tagozaton, első diplomát szerző diákok legfeljebb havi 10 ezer forintos albérleti díj támogatáshoz juthatnak. A Kaposvári Egyetemen a toponári campus területén, az Új Kollégiumban és a Csukás Zoltán kollégiumban, valamint a belvárosi Kaffka Kollégiumban összesen 891 diákot tudnak elhelyezni.

Kolber Kitti, az egyetemi kollégium megbízott igazgatója elmondta: elsősorban a nappali tagozatos magyar és nemzetközi hallgatók részesülhetnek folyamatos ellátásban, illetve levelező és oktatói helyek is vannak, amelyek alkalmanként vehetők igénybe.

Csurgón a Festetics ösztöndíjjal segítik a felsőfokú tanulmányaikat végző fiatalokat, tájékoztatott Füstös János polgármester. A pályázóknak a megelőző két tanévben minimum négyes átlaggal kell rendelkezniük, fontos a kiemelkedő tan­órán kívüli tevékenység is, fejenként 100 ezer forintos segítségre számíthatnak.

Barcson a 2000-2001-es tanévtől támogatják a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében a diákokat. Az idén 2 millió forintot különítettek el a célra, ehhez ugyanennyit tesz hozzá az állam. A Pécsi Tudományegyetemen pedig 3 helyet tart fent a Dráva-menti város, amelyek szétosztásáról az oktatási bizottság dönt.

Siófokon a Bursa Hungarica ösztöndíjon kívül az önkormányzat is ad támogatást. A felsőoktatásban résztvevő fiatalok pályázatot adhattak be. Ezt a nehéz anyagi helyzetű és a 4,2-es tanulmányi átlagot nappali tagozaton elérő diákok kaphatják meg, mértéke maximum havi 10 ezer forint lehet.

Nem rengett meg az albérletpiac

Minden évben felpezsdül a kaposvári albérletpiac nyáron, hiszen azok a diákok, akik nem jutnak be kollégiumba, kiadó lakást keresnek. Az idén azonban különösen nagy hatással nem volt a felvételi pontok kihirdetése. – Kaposváron keresettek a kiadó lakások – mondta el kérdésünkre Boldizsár Balázs, a Bolding ingatlanközvetítő iroda vezetője. – A kifejezetten a jó minőségű, berendezett lakásokat, de az üres lakásokat is hamar kiveszik. Természetesen ilyenkor a szülők érdeklődnek, hogy a gyermekük lakhatása egy idegen településen hogyan lesz megoldott, de ez a bérleti piacra nincs hatással.

A somogyi megyeszékhelyen a diákokon kívül, a munkavállalók is komoly keresletet jelentenek. Boldizsár Balázs hozzátette: számos munkaadó keres dolgozóinak kiadó ingatlant, hogy a lakhatásukat így oldják meg. Emellett a sportcsapatok átigazolási időszaka is ekkorra tehető, amely ugyancsak befolyásolja a piacot.

Jelenleg is még lehet találni akár két és fél szobás berendezett lakást, 90 ezer forintért. De ennél kisebb, berendezés nélküli lakás is akad Kaposváron, persze alacsonyabb árért. A szakember szerint a bérleti díjak átlagosan 70 és 120 ezer forintba kerülnek havonta.