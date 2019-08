Permetezőszer pusztíthatja a méheket Visnyeszéplak környékén

Több somogyi méhész jelzett méhpusztulást az elmúlt hetekben. A napokban Visnyeszéplakon, Miklósiban és Segesdben történt mintavétel. A hatóságok a méhhullákból és a környékbeli növényekből is vettek mintákat, amelyeket a központi laborban vizsgálnak.

1991 óta méhészkedik, huszonöt éve főállásban Fenyvesi Csaba. Visnyeszéplaki birtokon 220 méhcsaládját gondozta, pár hete viszont gyűjtő méhei egyharmada elpusztult.

– Napraforgó virágzás idején elcsendesedtek a méhek, a kaptár elé kirakott ponyván találtam méhhullákat. A szomszéd méhésznél is volt népesség csökkenés és bejelentettük a hatóságoknak – mondta el Fenyvesi Csaba. Hozzátette: évek óta visszatérő probléma, hogy ha nem természetes növénykultúráról gyűjtenek méheik, akkor az állomány egy része elpusztul.

– Kinyújtott szipókával a kaptár előtt találtam a méheket, amik egyértelműen mérgezésre utalnak. Most azon kell küzdenünk, hogy olyan telelőképes állományt hozzunk létre a veszteség ellenére, hogy azok túléljék a telet, mindez komoly anyagi befektetés nélkül nem fog menni – jegyezte meg a visnyeszéklaki méhész. Hozzátette: a környező napraforgó táblán több méhhullát is találtak, ezekből a növényekből is vettek mintát a hatóságok, amelyek eredményét jövő év elejére ígérték neki.

– Július hetedikén jelezte a szomszédos gazdálkodó, hogy permetez, így lezártam a kaptárakat, de hiába, mert nem sokkal később tömegével pusztultak el méheim– mondta el Márkovics János. A visnyeszéplaki méhész hozzátette: nagy gondot fordít méheire, higiénikus lépdeszkái vannak kaptáraiban, valamint speciális német sziruppal eteti repülő rovarjait.

– Nincs már termelő méhcsaládom, ötödik éve sorozatosan lemérgeznek, nem tudok fejlődni, előre lépni, csak idén hatszázezer forintot költöttem méhek vásárlására – mondta Márkovics János.

Vizsgálják a méhhullákat

– A közelmúltban Visnyeszéplakon, Miklósiban és Segesdben történt hatósági mintavétel méhpusztulás miatt – mondta el Nagy Csaba, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója. Hozzátette: több somogyi méhész is jelezte a méhállomány csökkenését, egyelőre nem tudni még, mi okozta az elhullásukat. Megjegyezte: az előző évekhez képest idén nincs több bejelentés feléjük. A Somogy Megyei Kormányhivatal megkeresésünkre azt közölte, hogy 2019 nyarán több bejelentés is érkezett hozzájuk méhpusztulás miatt. Megtörténtek a helyszíni mintavételek az elpusztult méhekből és a vélelmezhetően a méhekre veszélyes növényvédő szerrel kezelt növényállományból három kilométeres körzetben. Jelenleg a Nébih laboratóriumában vizsgálják a mintákat.

Fotónk illusztráció!