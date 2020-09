Petíciót írtak a kultikus restiért

Összefogtak a balatonszemesiek, hogy megmentsék az évek alatt igazi kultkocsmává vált restit.

A vendéglátóegység a vasútállomás épülete mellett található, innen is ered a név. Az elmúlt években azonban komoly átalakuláson ment át, s mostanra a vendégek kedvence lett.

– Szerintem nagyon hangulatos, sőt kicsit a fővárosi romkocsmákra emlékeztető – mondta Barna Judit, aki petíciót is indított kedvenc helye megmentésére. – Fiatalok és idősek is szívesen járnak ide, sőt ha online dolgozom, van hogy beülök a Restibe és az ingyenes wi-fit használva végzem el feladataimat. Judit petícióját mostanáig csaknem 800-an írták alá, természetesen nem csak szemesiek, de a fővárosból és még Németországból, Ausztriából és Spanyolországból is érkezett támogató virtuális aláírás. Barna Judit azt mondta kérdésünkre: az aláírásokkal az épület tulajdonosához, a MÁV-hoz fordulnak. Mert úgy tudják, a vállalat lebontatja az épületet , s parkolót alakítanának ki a helyén.

Steiner Csaba, a kultkocsma üzemeltetőjeként kérdésünkre elmondta: azzal a tudattal bérelték ki a helyet, hogy hosszú távon az épületrészt le fogják bontani. Két év üzemeltetést becsültek, amikor 2019 ben kivették a helyet. – Tudomásunk szerint nem készült még terv eddig a terület hasznosítására – mondta Steiner Csaba. – A helyi kezdeményezést nagyra értékeljük, mivel mi is azt látjuk, hogy kialakult a hely körül egy nagyobb helyi közösség, aki értékeli sokrétű programjainkat.

Amikor Steiner Csabáék kibérelték a helyiséget, a villanyszerelést, a vízszerelést, a belső terek és a pincében talált retró bútorok renoválását saját kezűleg valósították meg. Az épületrész előtte 15 évig üresen állt, sokak szerint szégyenfolt volt Balatonszemesen.

– Balatonszemes vasútállomás felvételi épületének felújításának tervezését, kivitelezését a Balatoni vasútállomások rekonstrukciója (TEN-T vonalon) tárgyú projekt keretében a NIF Zrt. végzi el, a tervezés már folyamatban van, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás várhatóan 2021 tavaszán jelenhet meg – válaszolta felvetéseinkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Hozzátették: a bérlő 2018-ban vette bérbe az ingatlant, előtte tájékoztatást kapott arról, hogy az épület átépítése, esetleges megszűntetése várható a közeljövőben. A bérlő elfogadta, tudomásul vette a feltételeket, így kötött szerződést. A kivitelezés végére az utasokat egy megújult, a mai kor igényeinek megfelelő vasútállomás várja majd. Az eredeti felvételi épület korhű rekonstrukciója megvalósul, az I. vágány melletti peron akadálymentessé válik, és egy, a perontetővel és kerékpártárolóval integrált új lépcsőlefedés létesül.