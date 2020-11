Petörkei portékákkal orvosolják a karácsonyi vásárok hiányát

Szombatonként helyi- és kicsit távolabbról érkezett termelők portékáiból válogathatnak a kézműves termékek rajongói a bárdudvarnoki piacon. Ritkaságnak számít az efféle kirakodás, hiszen a hosszú hetekig tartó kézműves karácsonyi vásárok országszerte elmaradnak. A petörkei piacon azonban szombatonként orvosolni lehet az elvonási tüneteket.

– Ebből kérek, és még egy kis Parenyicát…ebben pedig olajbogyó van? Mert akkor ebből is szeretnék – így vásárolt Balogné Bíró Mária a Petörke Portékák közül. A jutai asszony havonta ellátogat a bárdudvarnoki piacra.

– Sajtot rendszeresen vásárolok, és olyan lekvárokat, amelyhez nekem nem terem a kertemben alapanyag. A gyógyteákat, és a kézműves szappanokat is itt szerzem be. Ez utóbbiakat ajándékba szánom – sorolta kedvenceit a piac látogatója, akinek egyre inkább fontos, hogy kézműves termékeket ajándékozzon. Meglepetésnek valóból bőven akadt választék.

– Ez az első adventi hétvége. A helyi termelői portékákat mindig előnyben részesítjük. Mézet, sajtot és tojást fogunk venni. Láttuk, hogy halat is árulnak. Holnapra jó lesz ebédre – mondta a háromgyermekes Alföldi Viktória, aki azt is elárulta, hogy készülő adventi koszorújához is itt számított alapanyagokat beszerezni. Ha hozzávalókat külön nem is, de kész koszorúkat mi is találtunk.

– Virágműhelyem van a faluban. és mivel itt is sokan kerestek már, elhoztam karácsonyi kínálatként az asztaldíszeimet, adventi koszorúimat, amelyeket készítettem – mondta Ambrus Mariann. A mellette álló Küpleim Judit is helybéli.

– Én csakis itt árulok, nem megyek máshová – mondta a nyugdíjas asszony, aki varrott portékáit kínálta a piacon.

Az igazi ínyencek ízesített, immunerősítő olajokat, befőtteket, és még csipkebogyóval ízesített mézet is beszerezhettek. A helyben sütött lángosnak is nagy sikere volt.

– Nagyon különleges savanyúságot láttunk, amely zöld paradicsomból készült, abból biztosan viszünk – mondta a Várdáról érkezett Tóth Fanni, aki édesanyjával együtt az ízesített olajokkal ismerkedett, amelyekről az árus egész kiselőadást tartott nekik. A piacot minden szombaton megtartják. A szervezők ígérték, hogy hamarosan bővül a termékkínálat is.

Mázsaszám fogyott a hal a piacon

A Bárdudvarnoki Szociális Szövetkezet pontyot, amurt, busát és kárászt kínált egy utánfutóról. Merítőhálójukkal élénken csapkodó, méretes kopoltyúsokat emeltek ki a hatalmas tartályból, amely eredetileg három és fél mázsa halat rejtett. Ottjártunkkor már több, mint egy mázsát eladtak a méretes jószágokból.

– Keresik a halat, leginkább a pontyot, de előzetes megrendelésre süllőt és harcsát is hozunk legközelebb – mondta a szövetkezet elnöke, Mester Balázs polgármester, aki a halárusítást vezette a helyszínen. Azt ígérte, Karácsonyig minden héten kitelepülnek az élő halakkal.

Orvosságot fűből fából!

A kisbajomi Kakas József szüleitől „örökölte” a gyógynövények titkait. Tizennyolc féle gyógyteának valót hozott el a piacra. Valamennyiről elsorolta, mi mindenre nyújt segítséget. A vesetisztító teától, a férfi-női problémákat orvoslón át a vértisztításig minden bajra kínált valamit.

– A szakszerű begyűjtés nagyon fontos. Ha csak leszedünk egy növényt és nem megfelelően szárítjuk, elvesztheti a gyógyhatását – mondta Kakas József. – A kistermelői minőségtől nincs jobb. Az emberek keresik is, mert egyre inkább felismerik, hogy ebből tényleg érdemes vinniük – tette hozzá.