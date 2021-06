Pihentető a park, de nem hajléktalantanya

Közterület-felügyelőket állítottak a kaposvári Rippl-Rónai parkba. A posztos szolgálatra azért volt szükség, mert az ott tanyázó hajléktalanok gyakran a bokroknál végezték el szükségleteiket, alkalmanként pedig inzultálták az arra járókat. S ha a rendőrök igazoltatták és elküldték őket, rövid időn belül újra megjelentek a parkban.

Néhány héttel ezelőtt még majdnem egytucatnyi fedél nélküli ember töltött el hosszú órákat a parkban, ottjártunkkor viszont már csak ketten üldögéltek az egyik padon. (Igaz, néhány padot az elmúlt hetekben felszedtek a parkban.) A hajléktalan férfiak egy elemes rádión zenét hallgattak és majszolták a közeli pékségből származó kiflit. Viselkedésük egyáltalán nem volt zavaró, ami annak köszönhető,hogy két közterület-felügyelő a fák árnyékából folyamatosan figyelte őket. A hajléktalanok nagyjából tizenöt percig bírták a vizslatást, majd felvették hátizsákjukat és tovább indultak.

– Most már jóval kevesebben vannak a parkban mint korábban – mondta Kiss Szabolcs, a kaposvári közterület-felügyelet vezetője. – A munkatársaim folyamatosan ott vannak, beszélgetnek a hajléktalanokkal, elmondják nekik, hogy a padokon nem lehet aludni és alkoholt sem szabad fogyasztani közterületen. Próbálják őket meggyőzni arról, hogy menjenek be a hajléktalanszállóra és vegyék igénybe az ottani szolgáltatásokat – fogalmazott Kiss Szabolcs.

Néhány hajléktalan eleget tett a kérésnek, de vannak akik továbbra is az utcán töltik el a napot a Rippl-Rónai parktól alig száz méterrel arrébb. A közterület-felügyelők ezért járőröznek is, a Fő utcát és a Anker-ház környékét ellenőrzik. Munkájukat a rendőrség is segíti, s a tapasztalatok szerint szükség is van a jelenlétükre.

Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője megkeresésünkre elmondta: korábban kaptak olyan bejelentést, hogy egy-egy hajléktalannak tűnő ember magatehetetlenül fekszik a közterületen és segítségre van szüksége. Ebben az esetben értesítették a mentősöket, majd kórházba szállították a bajba jutottat. Orbán Zoltán hozzátette: előfordult olyan is, hogy azért kellett kivonulniuk az utcára, mert a hajléktalanok viselkedése irritált másokat.

Mindenkit behívnak a szállóra

Az ittas hajléktalanok is bőven adnak munkát a szakembereknek. Nagy Bernadett Beáta, a „Nyitott Kapu” Hajléktalangondozási Központ intézményvezetője elmondta: ha olyan fedél nélküli embert találnak az utcán, aki láthatóan ittas, viszont nincsen külsérelmi nyom rajta, akkor nem hívnak mentőt, hanem beviszik a szállóra. Ott lefektetik egy matracra és hagyják, hogy kipihenje magát. – Két utcai szolgálattal naponta járjuk a várost – hangsúlyozta Nagy Bernadett Beáta. – Ebben a hőségben minden hajléktalannak adunk hideg vizet és biztatjuk őket arra, hogy jöjjenek be velünk a szállóra. Ha valaki az utcán akar maradni, akkor aláíratunk vele egy papírt arról, hogy nem kívánta igénybe venni a szolgáltatásunkat – emelte ki a „Nyitott Kapu” Hajléktalangondozási Központ intézményvezetője. Nagy Bernadett Beáta hozzátette: a hajléktalanok elfogadják, ha a közterület-felügyelők rájuk szólnak azért, hogy ne feküdjenek a padon, a szállóra viszont annak ellenére sem mennek be szívesen, hogy naponta többször is kapnak ételt.