Piknik a zökkenőmentes iskolakezdésért

A kaposvári városligetben tartott jótékonysági piknikkel igyekezett felhívni tanévkezdési adománygyűjtésére az Ökumenikus Segélyszervezet.

A családi pikniken ki lehetett próbálni az óriás dominót, az esélyegyenlőtlenségi csocsót, valamint az óriás activity-t is.

A kilátogatók a gasztrosétányon megkóstolhatták az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Sajtmanufaktúrájának termékeit, de helyi termelők portékáit közül is válogathattak.

A piknik fénypontja az esti filmvetítés, hiszen egy igazi klasszikust varázsolnak a csillagos égbolt alá. A Vissza a jövőbe trilógia első részét tekinthetik meg az érdeklődők, ráadásul a filmben látható ikonikus időutazó autó alaptípusát is megcsodálhatták.

Még zajlik az „Iskolakezdés együtt” elnevezésű akció, amelynek most tart félidejében a karitatív szervezet. Már ezer rászoruló gyermek tanévkezdését sikerült támogatnia a karitatív szervezetnek, s hatszáz gyermek tanszercsomagjához gyűltek össze az adományok. Még 400 iskolatáskát szeretnének megtölteni becsengetésig, ehhez 16 ezer hívásra van szükség a 1353-as segélyvonalon. Aki azonban jótékonykodni szeretett volna, a városligetben felállított adománygyűjtő ponton is megtehette.

A rendezvény résztvevőit Wolf Kati énekesnő köszöntötte, Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Németh Imre, az E.On Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója, mint a családi piknik fő támogatói vettek részt.