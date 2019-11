Polgárőrdrón űzi el a tolvajt, nyeregből követik a nyomát

Somogyban már drónt is bevetnek a fatolvajok ellen a polgárőrök, most egy új program indult a külterületek védelmére. Megyénkben 81 egyesület 115 településen látja el a szolgálatot.

– Drávaszentesen kívül rendszeresen eljárunk Somogytarnócára is – mondta Csernai Ákos, a barcsi polgárőr egyesület elnöke. – A környéken sok hétvégi ház és horgásztanya található, s időnként előfordul, hogy hívatlan látogatók érkeznek a környékre.

Volt, amikor a tolvajok a kiskertben megtermelt paprikát dézsmálták meg, máskor egy éjjel tizennyolc tyúkot loptak el. A harminc tagot számláló csapat vezetője amondó: továbbra is segítik a rendőrök munkáját, s a megelőzést egy új kamerahálózat telepítése hatékonyan szolgálhatja. Januárban legalább két berendezést kívánnak elhelyezni a térségben, később további ötöt. A modern készülékek nemcsak a tolvajok elriasztására alkalmasak, hanem az illegális szemetelők elleni küzdelmet is segíthetik. Poór Gyulától, a megyei polgárőrszövetség elnökétől tudjuk: külterületek biztonsága, környezetünk védelme 2019–2020 címmel közös programot indított útjára az Agrárminisztérium és a Országos Polgárőr Szövetség, a szakmai felügyeletet az Országos Rendőr-főkapitányság látja el. A nyitórendezvénynek Lajosmizse adott otthont.

– Bizonyos bűncselekmények időről időre megismétlődnek – hangsúlyozta. – A szüret során Balatonszárszó és Kőröshegy közelében a szőlőt dézsmálták meg ismeretlenek, mostanában, a közelgő tél miatt a falopás jelent fokozott veszélyt. Épp ezért kiemelt jelentősége van az új országos programnak, melynek során sűrítjük a külterületi ellenőrzéseket. Az aprófalvas Somogy sajátos helyzetben van: akadnak olyan 300-500 lelkes községek, amelyekhez több száz hektárnyi szántó, erdő vagy épp szőlő, gyümölcsös tartozik.

Éjjellátó, mozgásra aktiválódó kamera és adóvevő is segíti a somogyi polgárőrök munkáját, az új technikai felszereléseket november 30-án Iharosberényben adják át. A korábbi fejlesztések is részben a külterületek védelmét szolgálták, az andocsi polgárőr egyesület nemrég egy drónt vásárolt 150 ezer forintért, melynek segítségével kiváló felvételeket készíthetnek 200-300 méteres magasságból. Poór Gyula kiemelte: a légi jármű vásárlásának híre hamar elterjedt, s visszaszorult az illegális fakitermelés térségben. Ezt várják a jövőben is, s a gyakoribb külterületi jelenlétnek köszönhetően tovább erősödhet a közbiztonság Somogyban.

Az akác a sláger a tolvajoknál, ellenőrzik a fenyveseket

– A mezőgazdasági vagyonvédelem közös feladat és érdek. A mezőőri tevékenység hatékonyságának növelése érdekében célszerű a mezőőrök és a polgárőrök együttműködését tovább mélyíteni – mondta Nagy István agrárminiszter nemrégiben. – Somogyzsitfán és Ádándon öt lovas polgárőr is bekapcsolódhat a külterületi ellenőrzésekbe – emelte ki Kovács Attila, a megyei polgárőrszövetség alelnöke. – A lovasok csendesebben haladnak, s a nehezebb terepviszonyokon is könnyedén elboldogulnak, ha a helyzet úgy hozza, gyorsan elkaphatják az elkövetőt.

A marcali és a fonyódi járás területén is gyakoriak a külterületi ellenőrzések, legutóbb Somogysámson és Somogyzsitfa közötti nagyjából nyolc kilométeres zártkerti szakaszt vizsgáltak át. Két éve egy fenyőfa tolvaj csapatot vettek észre a polgárőrök, a rendőrök elfogták a tetteseket. A karácsony közeledtével fokozott figyelmet fordítanak ismét a fenyőfával borított területre, s azok a helyszínek sem maradnak ki a vizsgálatból, ahol erdei akácfa van.