Police-puzzle a járdán: a somogyi rendőrök elfogadták a kihívást

Különleges módját választotta munkája bemutatásának Deák Alexandra bűnügyi kutyavezető. A Készenléti Rendőrség indította el az Instagram kihívást, hogy rendvédelemben dolgozók mutassák be a tevékenységüket. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai osztályát a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Autópálya Alosztálya hívta ki, erre válaszul készült a látványos fotó.

– Megmutattuk mindazt, aminek a kocsiban a helye: két kutyaszállító boksz, szájkosár, nyakörv, hám, nyomkövető póráz, labda, jutalomfalat, fejlámpa, csibészkar, itatótál és elsősegélynyújtó-felszerelés – sorolta a felszereléseket Deák Alexandra. – A maroklőfegyver, a gumibot, a bilincs, a rádió, a gáz­spray, a lövedékálló mellény, gumikesztyű és hajháló is a fotóra került, hiszen ezek is kellenek a bűnügyi helyszínelésnél. A legnehezebb a kutyusok elhelyezése volt. Niva nagyon nyugodt volt nem zavarta a drón, de Inkára rá kellett szólnom, mert lopkodta a labdákat – mondta el Deák Alexandra.

Niva, Inka és Swarek, Alexandra négylábú nyomkövetői

Deák Alexandra három rendőrkutyát gondoz. Niva, a legidősebb, nyolcévesen már lassan a nyugdíj felé közeledik. A legaktívabb Inka, a hatéves speciális nyomkövető kutya.

– Nagyon sikeres tavalyi év van mögöttünk, Inkának sikerült eltűnt személyt megtalálnia, de betörőket is azonosított és ellopott értékeket is kutatott már fel – mondta a rendőr törzsőrmester. Hozzátette: volt egy olyan helyszínük is, ahol egy térfigyelő kamera segítségével bizonyítást nyert, hogy ahol a kutya megállt, az elkövető ott szállt autóba és távozott a helyszínről.

A legfiatalabb kutyája pedig Swarek. Ő mindössze kétéves nyomkövető kutya, jövőre kábítószer kereső tanfolyamra viszi a gazdája.