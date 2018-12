Ponty, kősüllő, balin is került a Balatonba

Véget értek idén a balatoni és a kis-balatoni haltelepítések. Márciustól december közepéig 150 fuvarral, összesen 12 050 km-t megtéve, 41 helyszínen tettek halat a tóba.

– Összesen 365 ezer kg pontyot sikerült a tóba engedni, amelyből 115 620 kg volt kétnyaras korú – mondta el Nagy Gábor. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője hozzátette: idén sikerült tovább növelniük a megtermelt kétnyaras balin mennyiségét, 7 200 db-ot helyeztek ki a Balatonba. Nagyon jól sikerült a balintermés az előnevelt korcsoportból is, így a tógazdasági kihelyezéseinken túl jutott a Balatonba is 92 000 db.

2018-ban valósult meg a balatoni halgazdálkodás történetének első kősüllő telepítése is, 3 200 db egynyaras példányt tudtak szabadon engedni Tihanynál. Az utóbbi két faj esetében az anyahalakat a Balatonból fogták be, majd mesterségesen szaporították és intenzív körülmények között nevelték. Előnevelt csukából a kötelezettségünknek megfelelő 250 ezer db-ot helyeztek ki a Balatonba és a vízrendszer befolyóiba. A kétnyaras korú compóból a kötelezettségük több mint dupláját, 500 kg-ot telepítettek be a Balaton Halállományáért Alapítvány segítségével.

