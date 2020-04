Pontymentő telepítés zajlik az állami vizeken

Országos, rendkívüli haltelepítés indult az állami tulajdonú horgászvizeken.

A program megyénkben a Drávát, a nagyatádi Rinya-patakot, a Töröcskei-tavat és a nagybóki holtágat is érinti. Hazánkban összességében 800 millió forintot fordítanak a munkára.

Az Agrárminisztérium a koronavírus okozta külpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt intervenciós felvásárlást végez. Ez a haltermelőknél felhalmozódott harmadik nyaras pontykészleteket érinti. Németh István, a Tógazda Zrt. elnöke azt mondta: marcali halastavukból Győr-Moson-Sopron megyébe szállítanak most halat. S a következő hetekben – országosan – összesen 110 tonna pontyot adnak át a kijelölt állami tulajdonú horgászvizekbe. Rámutatott: a Mohosz történetének legnagyobb logisztikai feladata zajlik. Az intervenciós felvásárlás országosan 1500 munkahely megőrzését, s később a horgászturizmus fejlődését is segítheti.

A megyében 191 mázsa hal kerül a vízbe

Somogyban összesen három társaság érintett az intervenciós felvásárlásban. Dérer István, a Mohosz főigazgatója közölte: megyénkben tíz állami tulajdonú, horgászati célra hasznosított vízterület összesen 922 hektáron kapott a Mohosz döntése alapján többlethalasítási támogatást. S ez összesen 191 mázsa hal kihelyezését jelenti.