Pontyutánpótlás csobbant a Balatonba

Öt tonna pontyot telepítettek a Balatonba szerda dél­előtt. A halakat a fonyódi kutyás strandon eresztették a vízbe. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az eseményen elmondta: tavasszal még kétszer ennyi ponty kerül a magyar tengerbe.

A halakat szokott módon, egy csúszdán keresztül engedték be a Balatonba Fonyódnál. A halgazdálkodás munkatársai azért választották ezt a helyszínt, mert a hatalmas szállítójármű csak kevés helyen tudja megközelíteni a vízpartot. Szári Zsolt elmondta: év közben még kerülnek kopoltyúsok a tóba, a legnagyobb mennyiség azonban majd ősszel.

– Évente 300 tonna halat kötelező telepítenünk – hangsúlyozta a vezérigazgató. – Ezt azért is kell megtennünk, hogy teljesítsük az állami előírásokat, illetve, hogy a horgászok szákjába is kerüljön valami. A pontytelepítés azért is szükséges, mert nem a legjobb a megújulási képessége a Balatonban, azt is lehet mondani, a faj nagyon nehezen tud ívóhelyet találni és szaporodni – tette hozzá Szári Zsolt.

Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár az eseményen elmondta: Magyarországon jelenleg több mint 700 ezer regisztrált aktív horgász van. Fontos, hogy mindenki egészséges, jó ökológiai állapotú és változatos halállományú vizekben tudjon horgászni.

– Ennek egyik feltétele, hogy a halgazdálkodást végző társaság példaértékűen dolgozzon – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. – Ezt alátámasztja az értékesített területi jegyek száma és árbevétele, valamint a horgászfogások és a haltelepítések adatai. A fogási naplók összesítése szerint 2019-ben több mint 750 tonna halat fogtak ki a horgászok a Balatonból. A szakszerű halgazdálkodásnak köszönhetően pedig már a nagytestű halak sem számítanak ritkaságnak. Tavaly száznál is több, 20 kilogramm feletti pontyot fogtak ki a horgászok, 2020 novemberében pedig egy balatonszepezdi, 32,22 kilogrammos egyeddel megdőlt a hivatalos balatoni pontyrekord is – mondta Szentpéteri Sándor.

Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke kiemelte: a Balaton vízminősége kitűnő, ezért is gazdag a különféle halfajokban. A horgászok fogassüllőt, keszeget, balint, csukát, harcsát és többféle pontyot is tudnak fogni. Hangsúlyozta: fontos, hogy minél több halat egyenek a háztartásokban, hiszen halfajaink egészségesek, fogyasztásukkal mi is stresszmentesebb, egészségesebb életet élhetünk.