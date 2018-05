Ponytepertő és harcsa gyros – piaci rést találtak a Balatonnál

Piaci rést keresett és talált is a balatonboglári Máté Zoltán. Friss és jó minőségű halat tenyészt alsóbogáti tavaiban. Családi vállalkozásával a megnövekedett import iránti keresletet igyekezett kihasználni.

– Amióta megszűnt a balatoni halászat, megnövekedett az import iránti kereslet – mondta Máté Zoltán, aki azt is megemlítette, hogy sok hal 8-10 ezer kilométert utazik a fogyasztóig, így nagyon nehéz a minőséget garantálni. – Szerettük volna ezt a piaci rést kihasználni. Úgy döntöttünk, hogy helyben, a Balaton vízgyűjtő területén tenyésztünk halat, ezeket feldolgozzuk és értékesítjük, hogy friss és jó minőségű halhús kerülhessen a somogyiak asztalára. Tavaly 80 tonnát dolgoztunk fel, az idén 120 tonna a tervezett – tette hozzá Máté Zoltán.

– 2014-ben kezdtük a vállalkozást, a negyven hektárnyi területen fekvő alsóbogáti tavainkban tenyésztjük a halainkat – mondta. – Balatonbogláron van a feldolgozó és kétnaponta szállítunk az éttermeknek, vendéglátósoknak. Úgy látjuk, hogy még mindig a ponty a legnépszerűbb hal, de a fogast, a keszeget és a szürke harcsát is keresik. A fiatal vállalkozó testvérével együtt dolgozik a feldolgozóban.

A vendéglátósoknak konyhakészen szállítanak, akár 30-40 dekás adagot is kimérve juttatják el a vevőnek. Az idén pedig már nemcsak tenyésztenek, feldolgoznak, hanem Balatonlellén street food halételekkel próbálják a vendégeket megismertetni.

– Szeretnénk megmutatni a minőséget az embereknek, azt hogy érdemes a magyar halat fogyasztani – hívta fel a figyelmet. – Az a célunk, hogy behozzunk divatosabb halételeket, mint a pontytepertő vagy a harcsa gyros, ami a fesztiválokon is nagyon népszerű. Ezek szálkamentesek és könnyen fogyaszthatóak – mondta Máté Zoltán, s megjegyezte: a hekk örök dilemma marad, továbbra is nagyon népszerű a Balatonnál. – A világ minden tájáról érkezik hozzánk is, mégis várható áremelkedés, pedig sok helyen túlhalászták – mondta a Friss Hal Kft. ügyvezetője.

A jövőben szeretnének önerő és pályázati forrás segítségével egy nagyobb, háromszáz négyzetméteres feldolgozót építeni. Nem titkolt céljuk, hogy export piacra termelnének prémium halkészítményeket is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Év Strandétele alapanyaga is

– Mi évek óta rendelünk Zoliéktól, nagy szerencse, hogy vannak, így mindig friss áruval látnak el minket – mondta Bezerics Dániel. A balatonboglári Paletta Bisztró tulajdonosa hozzátette: leginkább pontyot, keszeget, harcsát, süllőt, fogast vásárolunk tőlük. De sokszor ponty hasalját is vásárolnak, amit aztán megfüstölnek. Tavaly az ebből készült Pulled Ponty szendvicsük lett az Év Strandétele.

Minden, ami Balaton ==>> Likebalaton